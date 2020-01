De første millioner på vej til omdannelsen af posthuset

Det gamle posthus på Banegårdspladsen i Ballerup er på vej til at blive sundheds- og foreningshus. Første skridt er nu taget med en bevilling på fem millioner kroner. Foto: privatfoto

Planer Der skal indrettes nye kultur- og foreningsaktiviteter i det gamle posthus i Ballerup. Nu har politikerne bevilget de første millioner til at sætte gang i projektet.

Af Ulrich Wolf

Siden det centrale posthus på Banegårdspladsen i Ballerup blev nedlagt, har idéer og tanker om, hvad den store bygning skulle bruges til, været mange. Men det er nu besluttet, at der skal være forenings- og kulturaktiviteter i huset.

De kommunale politikere har på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde bevilget de første 5,2 millioner kroner til at indrette posthuset til de nye formål.

Det betyder blandt andet, at der skal indrettes plads til de foreninger, blandt andre Ældre Sagen, der nu ligger på Præstevænget 20, som lukker den 1. april.

Desuden mener politikerne, at bygningen er velegnet til at indrette læge- og andre sundhedsaktiviteter, så man på den måde understøtter ønsket om at skabe liv i bymidten og på stationspladsen.

Ballerup Kommune har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der er i dialog med en række lokale aktører og interessenter.

Sammen skal de komme med forslag til, hvordan fremtidens sundhedshus skal se ud og fungere.

Der vil desuden blive indkaldt til et orienteringsmøde om planerne i løbet af januar måned.

Bredt samarbejde

Hos Ældre Sagen i Ballerup er der glæde over de kommende flytteplaner.

”Vi ser frem til at kunne rykke ind i de nye lokaler, der ligger meget centralt og som giver os mulighed for at åbne os overfor resten af Ballerup. Vi planlægger en række aktiviteter, hvor man kan komme ind fra gaden og ikke nødvendigvis skal være medlem eller binde sig til en fast mødedag. Det skal være med til at skærpe interessen for vores arbejde og få flere frivillige til, for det er vores store udfordring í denne tid. At få frivillige,” siger Henning Broman, formand for Ældre Sagen i Ballerup.

Han regner med, at man også kan få et samarbejde med de andre foreninger, der ligger i huset på Præstevænget, eksempelvis høreforeningen og blindesamfundet.

Samtidig regner Henning Broman med, at man godt kan finde interesserede bruger til andre dele af huset.

”Ejendommen har også huset blodprøveklinikken. Det er oplagt, at man kunne bruge dem til lægehus eller andre klinikker. Jeg ved, at der er flere fodklinikker, der er interesserede. Så jeg tror godt, at man kan indrette huset til et slags sundhedshus,” siger Henning Broman.

Der er afsat i alt 10 millioner kroner til projektet i 2020 og 2021.