Fortov på vej til Ballerup Boulevard

Til foråret anlægger Ballerup Kommune fortov på stykket fra Malmparken til Marbækvej, så folk kan gå sikkert langs den befærdede Ballerup Boulevard. Foto: privatfoto

Trafik Ballerup Kommune har bevilget tre millioner kroner til at etablere fortove på et stykke af Ballerup Boulevard.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Boulevard er en bred og ganske trafikeret vej, hvor der ikke er særlig sikkert at færdes for gående.

Men det skal der laves om på. Kommunalbestyrelsen har netop bevilget tre millioner kroner til at etablere fortove på en del af boulevarden.

Meningen er, at det skal være mere trygt af færdes på et stykke, der potentielt kan bruges af en del gående.

Efter planen skal man i det kommende år etablere asfaltbelægning med tydelig opmærkning for fodgængere på stykket fra Malmparken ved McDonalds og frem til Marbækvej-krydset. Dermed sikrer man at gående får en mere tryg vej hen imod blandt andet Ballerup Super Arena.

Tryg færdsel for alle

”Der færdes rigtig mange mennesker fra Malmparken til Ballerup Super Arena og det er vigtigt, at man også kan gå der med rollator og barnevogne. Så det er et projekt, vi har ventet længe på, og som vi regner med kan gå i gang med til foråret, når vejret sikrer, at vi kan anlægge det, ” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Der skal desuden anlægges fortov fra Tempovej ned til McDonalds-krydset, så man kan gå sikkert på et fortov hele vejen fra Malmparken Station og til Marbækvej.

Anlæggelsen af fortovene glæder også Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Dahl, som i flere år har kæmpet for den sikre vej for fodgængere i området.

”Jeg er rigtig glad for, at det nu er lykkedes at få etableret fortove fra Malmparken ned til boulevarden. Vi har kæmpet for det i flere år, og det er godt, at vi nu får sikret, at fodgængerne kan færds trygt i et meget trafikeret område,” siger Birgitte Dahl.

Som nævnt regner kommunen med, at man kan begynde etableringen af fortovet til foråret.