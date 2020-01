Ballerup Bladet rykker rundt på dagene

Nye rutiner Fremover vil Ballerup Bladet lande i postkassen onsdag eller torsdag - altså end dag senere end nu, hvor vi omdeles tirsdag og onsdag.

Af Ulrich Wolf

Vi er gået ind i et nyt år og med et nyt år følger også indimellem nye rutiner og vaner. Det gælder også for Ballerup Bladet og vores læsere. Fremover udkommer Ballerup Bladet nemlig onsdag eller torsdag og ikke som i dag; tirsdag eller onsdag.

Ændringen skyldes, at vores distributionsselskab, FK Distribution, har besluttet at ændre deres arbejdsrutiner, så det ikke længere er muligt for os at blive omdelt tirsdag.

Nye deadlines

Udover at vores læsere kommer til at modtage deres avis en dag senere, så betyder ændringen også, at redaktionen får lidt mere tid om mandagen til at samle om på weekendens begivenheder. Det gælder både sporten og andre aktuelle nyheder. For hvor vi tidligere lukkede størstedelen af vores sider allerede fredag, får vi nu mulighed for at vente til mandag, med at sende sider af sted til layout og tryk.

De nye udgivelsesdage betyder også, at vi ændrer deadlines, så eksempelvis læserbreve og indlæg til navnesiden fremover skal leveres senest fredag klokken 9. Mailen er dog stadig den samme: red@ballerupbladet.dk.

Uanset deadlines og nye udgivelsestider, ser vi frem til igen i 2020 at levere de gode historier og skarpeste nyheder til alle i vores udgivelsesområder.