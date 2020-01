En tur i nostalgiens butik

Den nye spillehule i Ballerup er åbnet af Daniel Lund Kristensen. Han er ikke bare en passioneret samler af spil fra flere årtier, han er også en af verdens bedste i armlægning. Foto: privatfoto

Spil og sport Den nye butik Vintage Games i Centrumgaden sælger alle de gamle spil, du ikke vidste, du savnede. Indehaveren er en mand, der ikke bare er spillenørd, men også ubesejret danmarksmester i armlægning.

Af Ulrich Wolf

Butikken ligger lidt undseeligt i den lille smøge, der går fra p-pladsen ved Ahornsvej og ind til Centrumgaden overfor Danske Bank. Men når man træder ind i den lille, lyse og nyrenoverede butik åbner der sig en helt ny historie.

Vintage Games hedder den og blev åbnet i november måned af Daniel Lund Kristensen. Den 24-årige har altid været bidt af en gal spillefugl og butikken indeholder da også alt, hvad hjertet kan begære af video og computerspil af ældre dato.

Hvis man mangler et eller flere spil fra 80’erne op til i dag, så er Vintage Games stedet, man kan kigge.

Meget på hylderne

”Jeg er vokset op med spilleforretninger på eksempelvis Strøget, og har kommet i dem i min barndom. Jeg ønskede mig altid spil i gave, men ofte fik jeg ikke de spil, jeg gerne ville have, og så måtte jeg gå på loppemarkeder for at finde dem. Men interessen for spillene fortsatte, så jeg tænkte, at man kunne gøre interessen til et arbejde,” siger Daniel Lund Kristensen, der i forvejen havde en ganske pæn samling af ret sjældne spil, inden han åbnede sin forretning.

”Jeg har samlet meget, inden jeg startede butikken. Det er vigtigt, for man skal have noget på hylderne. Det er ofte kendere, der kommer her, og de skal kunne finde noget specielt,” siger Daniel, der stadig spiller, men slet ikke så meget som hidtil.

Han dyrker nemlig også en sport, der er ligeså speciel som hans arbejde. Han er danmarksmester i armlægning.

Speciel passion

”Jeg har altid været klassens stærke dreng og jeg kunne godt lide at lægge arm med de andre. Med tiden fandt jeg ud af, at det faktisk er en sportsgren. Jeg fandt en klub og har nu dyrket det i fem år. Det er en lidt speciel niche, ganske som min anden passion, men armlægning er ret stort i Sverige og Rusland,” siger Daniel Lund Kristensen.

Han er ubesejret danmarksmester i armlægning med venstre arm og har netop fået en andenplads ved VM i armlægning. Han træner tre timer om dagen, for det handler ikke kun om at blive stærk.

”Som i al anden sport handler det om teknik, så jeg træner meget, og det betyder også, at jeg ikke kan spille så meget mere. Men nu har jeg en sport, som jeg elsker – og et arbejde som også er en hobby,” siger Daniel, der bor på Nørrebro, men har haft sin gang i Ballerup i mange år og som kender området godt.

”Da jeg fandt lokalet her i Centrumgaden, så slog jeg til. Det var et godt lokale, med en historie, der kredser lidt om bøger og historier, så da det var sat i stand og til en god pris, så slog jeg til. Desuden er det også lidt mere sikkert her,” siger Daniel Lund Kristensen, som med sin butik Vintage Games har fået kombineret sin passion for spil med sin interesse for køb og salg og skabt en lille hule fyldt med spilnostalgi og feinschmeckeri.