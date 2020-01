Bydelsmødrenes overlevelse

læserbrev Bydelsmødrene ønsker alle et lykkebringende nytår. Men hvad bringer det nye år med sig for bydelsmødrene (BM) og dem de støtter?

Af Miasser Hawwa, koordinator for bydelsmødrene i Ballerup

BM støtter isolerede og udsatte børnefamilier, men er afhængigt af politisk opmærksomhed og støtte.

Indsatsen startede i 2012 af det daværende integrationsråd, og har siden været en del af de boligsociale projekter. BM er blevet støttet økonomisk af to boligselskaber (BAB, Grantoften og Baldersbo, Hede-Magleparken) og Ballerup kommune.

Indsatsen har skabt gode resultater. Flere ensomme og isolerede kvinder og børn er kommet i sunde og gode fællesskaber.

BM har således længe haft fokus på det emne som var det centrale budskab i statsministerens nytårstale og som flere politikere efterhånden er blevet optaget af. Desværre så vil støtten fra de to ovennævnte boligselskaber forsvinde i 2020.

BM skal forsøge, med hjælp fra landsorganisation og SSP, at omdannes til en forening, med en lille støtte fra kommunen. Processen skal i gang snart og den kommer sikkert til at blive tidskrævende og med uklare rammer. En sikker ting er dog, at den nuværende koordinatorfunktion forsvinder, og den har været et omdrejningspunkt i de gode resultater BM har opnået.

Det store, hårde arbejde igennem de sidste otte år og de rigtig gode resultater må for alt i verden ikke gå tabt. BM har brug for opbakning fra gode kræfter, så indsatsen kan få gode chancer for at overleve og fortsætte, til fordel for de udsatte familier. I det lange løb er gevinsterne flere og besparelserne større.

BM er afhængige af politikernes engagement og opmærksomhed. Jeg er fuld af håb og har store forventninger, men også bekymringer. Vil vores politikere virkelig handle på det de skriver og udtaler, at de vil være på børnenes side, eller er det som så ofte før set – bare tomme ord?