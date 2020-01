Klassisk kommunalt svar

læserbrev I et læserbrev i Ballerup Bladet først i december gav jeg udtryk for min undren.

Af Jesper Lund, Roasvej 36A, Ballerup

I et læserbrev i Ballerup Bladet først i december gav jeg udtryk for min undren over, at Ballerup Kommune med den ene hånd slår hårdt ned på overskridelse af en tilladt byggeprocent på 25 for parcellerne på Roasvej, mens man med den anden hånd i en ny lokalplan gavmildt vil hæve bebyggelsesprocenten til 95 for Ellebo-området lige på den anden side af skelpælen – tilhørende vennerne i Ballerup Ejendomsselskab.

Det afføder 16. december i Ballerup Bladet et svar fra kommunen, som nærmest er klassisk talen-udenom. Heri hæfter planchef Lars Algreen sig ved, at man naturligvis kun slog ned med hård hånd, fordi der faktuelt var tale om en overskridelse.

Det er jo nemt nok for Ballerup Ejendomsselskab at overholde tilladte grænser, når kommunen rask væk tilpasser grænsen til boligselskabets behov. Konkret ved i lokalplanen at hæve den tilladte byggeprocent fra 60 til 95 procent – en grænse, det er ret svært at komme til at overskride…

Jeg tillader mig at tvivle på, at der vil være den samme fleksibilitet fra kommunens side, hvis parcelhusejerne skulle få den idé at udnytte deres dyre kvadratmetre til ”byfortætning” – som er det nye kommunale modeord. Eller kan parcelhusejere lige så nemt få en ny, tilpasset lokalplan som boligselskaber?