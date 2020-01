Politi uge 1

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Spritkørsel i Måløv

Tirsdag den 31. december 2019 klokken 10.19 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Måløv Byvej i Måløv.

En vaks borger havde mistanke om, at en bilist var alkoholpåvirket, hvorfor politiet blev kontaktet. Den mistænkte bilist – en 64-årig mand – blev standset af patruljen og skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Indbrud i varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Citroën Jumper varebil sket mellem søndag den 29. december 2019 klokken 10 og tirsdag den 31. december 2019 klokken 14 på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. En rude var knust, og diverse værktøj var stjålet.

Indbrud i lejlighed

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket søndag den 5. januar mellem klokken 11.45 og klokken 20.10 i Magleparken i Ballerup. En dør var brudt op og det er endnu uvist, hvad der var stjålet.

Sigtet for narkokørsel

Søndag den 5. januar klokken 00.25 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Ballerup Byvej i Ballerup, da han kørte slingende og usikkert.

Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden blev desuden sigtet for besiddelse af narko. Han nægtede narkokørsel men erkendte at være i besiddelse af narko.

Indbrud i villaer

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 3. januar klokken 11 og søndag den 5. januar klokken 11.45 på Bavnevolden i Måløv. En rude var knust, og diverse elektronik samt en cykel var stjålet.

Der var også begået indbrud i en anden villa i Måløv lørdag den 4. januar klokken 21.07 på Kratvej i Måløv. Et vidne havde set tre mænd iført mørkt tøj, hætter og med rygsække på stedet. Én af mændene havde en blå dunjakke på.

Computere stjålet fra skole

På Balsmoseskolen i Smørum har der været indbrud. Det er sket mellem fredag klokken 15.00 og mandag klokken 08.00, hvor en tyv har brudt et vindue op og herefter stjålet et endnu ikke opgjort antal computere.