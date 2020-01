Verdensmester kører i superarenaen

Den hollandske verdensmester Jan-Willem van Schip vil køre i Ballerup Super Arena i det kommende tre-dages løb i februar.

cykling Når Dansk Bicycle Club den 7. til 9. februar afholder det historiske 3-dagesløb i Ballerup Super Arena, får tilskuerne mulighed for at opleve en verdensmester.

Af Redaktionen

Det er den 25-årige Jan-Willem van Schip, som har haft et fantastisk 2019. Hollænderen opnåede blandt andet en sejr i omnium ved European Games i hviderussiske Minsk, sølv i parløb i Minsk med Yoeri Havik, og han vandt sølv i både pointløb og parløb ved EM i Apeldoorn.

Men den helt store triumf blev dog hentet hjem ved VM i polske Pruszkow, da hollænderen vandt pointløbet foran spanske Sebatian Mora og irske Mark Downey.

Også tidligere er det blevet til både EM- og VM-medaljer for hollænderen, der er en af verdens mest markant baneryttere, og som nu for første gang skal optræde i Ballerup Super Arena.

Van Schip skal forsvare sin VM-titel i Berlin, hvor VM afvikles fra den 26. februar til 1. marts, og har altså valgt 3-dagesløbet som en del af forberedelserne til sit titelforsvar.

Ved DBCs 3-dagesløb skal køres for herre- og dameelite, et talentløb, for sprintere og et miniløb. Der køres med samlet klassement over de tre dage. Billetter kan købes via www.billetsalg.dk.