Murene på Ellebo er begyndt at falde

Det første slag mod de dødsdømte mure begyndte mandag omkring klokken 9. Nogle beboere havde taget opstilling for at se på processen og et kamera bliver sat op på en nærliggende altan, hvor det hver time sender billeder ud af nedrivningen.

Efter lange forberedelser og indledende øvelser er nedrivningen af de dødsdømte blokke i Ellebo begyndt. Mandag gik den store grab i gang med at fjerne bygningen.

Af Ulrich Wolf

Nu sker det. Mandag morgen klokken 9 begyndte larmen fra den store gravemaskine, og de karakteristiske brag fra faldende murbrokker bredte sig ud over området.

Nogle beboere stimlede sammen for at forevige øjeblikket, da nedrivningen af blok 2 i Ellebo gik i gang. Forinden er gået lang tids nedrivning af blokken indvendig, hvor alt er blevet fjernet bid for bid. Tapetet er fjernet, renset og kørt væk, gulvene er fjernet, slebet og sorteret, så alt foregår efter de rigtige og bæredygtige forskrifter.

Nu stod kun de rå mure tilbage – altså indtil denne mandag morgen. Se billedgalleri her: Nedrivning af Ellebo

Samtidig er den indvendige nedrivning i gang i blok 1 og i blok 4 er man netop denne mandag gået i gang med den lettere renovering.

Så det er en speciel dag, også for formanden for Ballerup ejendomsselskab, Inge Støvring Pedersen.

”Jeg har det godt med det. Det er en lang proces, der er gået forud. Nedrivningen koster 72 millioner kroner, fordi alt skal foregå efter de miljørigtige forskrifter, så det er et stort arbejde. Men nu er vi i gang, og det er et nyt kapitel, der åbner sig,” siger Inge Støvring Pedersen.

Selvom det har været et stort arbejde, så har det også været en spændende proces.

Historisk rejse

”Da man gik i gang med at tømme ejendommen indvendigt, kunne vi simpelthen følge historien. De første tapeter og farver fra 1964, siden fra renoveringen i 1992, så det har også været en historisk rejse. Men selvom det er vemodigt, så er det også godt, at vi nu kommer videre,” siger Inge Støvring Pedersen.

Efter planen skal nedrivningen af blok 2 være færdig den 1. februar og nedrivningen af blok 1 den 15. april.

Derefter kan man begynde processen med at bygge et ’nyt’ Ellebo i området.

”Der skal vedtages en lokalplan, og når den er vedtaget, så kan vi gå i gang med at sælge byggerettigheder. Så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Der bliver ikke bygget nyt før tidligst næste år, men de næste fem år vil der være byggerod og larm her i området. Det må vi desværre leve med,” siger Inge Støvring Pedersen, som med tiden håber, at der kommer mere grønt og liv mellem blokkene.

”Vi mangler noget grønt og nogle legepladser, det er helt klart. Vi har fået lov til at bruge de nærliggende legepladser, blandt andet på Kasperskolen, så er det op til forældrene, om de vil lade børnene lege på dem. Men vi håber, at vi med tiden får mere plads til det,” siger Inge Støvring Pedersen, som står foran den store nedrivningsmaskine og kigger lidt vemodigt på de store betonstykker, der bid for bid forsvinder fra det, der engang var et levende og moderne byggeri, hvor masser af liv igennem årene er levet på godt og ondt – og som nu er på vej mod næste fase.