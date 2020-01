Bliv en del af ‘Oliver Twist’

Til sommer skal Skovlunde Byteater opfører 'Oliver Twist´. Hvis man har lyst til at være med - enten på eller bag scenen - kan man tage med til opstartsmøde næste torsdag.

Af Mia Thomsen

Hvis man lyst til at blive en del af Skovlunde Byteaters sommerforestilling ’Oliver Twist’ i år, kan man komme med til opstartsmøde torsdag den 16. januar klokken 19 på Rosenlundsskolen.

Uanset om man helst vil stå på scenen eller hjælpe til bagved – for eksempel med at producerer alt det, der skal bruges i forestillingen, så er der brug for alle kræfter.

Alle interesserede er velkomne ved opstartsmødet, hvor man høre meget mere om både Skovlunde Byteater og selve øveforløbet.

Sommerforestillingen bliver spillet på friluftsscenen i Skovlunde Bypark i weekenden 19.-21. juni. Så man kan godt sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Man kan læse mere på: www.skovlundebyteater.dk