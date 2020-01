Det var festligt og sjovt med masser af fyrværkeri, men heldigvis blev den en relativ rolig nytårsaften i Ballerup og omegn. Foto: Sommer/Colourbox

politi Det blev heldigvis ikke til de store udfordringer nytårsaften for politi eller beredskabet. Omkring 25 udrykninger, mest til småting.

Af Ulrich Wolf

Nytårsaften kan indimellem være en voldsom aften, hvis man har vagt hos politiet eller beredskabet. Brande, ballade og beskydning med fyrværkeri kan være på den tvivlsomme dagsorden. Men i Ballerup og omegn blev det til en relativt rolig nytårsaften.

Det fortæller pressemedarbejder Lars Andersen fra Københavns Vestegns Politi.

”Der var omkring 25 hændelser i hele døgnet fra den 31. januar om morgenen til den 1. januar. Det er måske lidt mere end normalt, men taget i betragtning af, at det var et nytårsdøgn, var det relativt roligt,” siger Lars Andersen.

Ild og fest

Blandt de mest nytårsrelaterede hændelser kan nævnes, at der var to containerbrande på Lilletoften i Skovlunde omkring klokken 02 og 02.30 og en villa, der var under opførelse på Horsevang i Skovlunde, blev delvist antændt, da et stykke fyrværkeri formentlig ramte.

Desuden var der udrykninger til nogle fester, hvor naboerne mente, det var blevet lidt for løssluppent, et par episoder, hvor nogle festdeltagere enten ikke ville gå hjem eller ikke måtte komme ind, og et par episoder, hvor affyringen af fyrværkeri var blevet lidt for vildt til naboernes smag.

Men altså ingen alvorlige hændelser ligesom der heller ikke er rapporteret tilskadekomst af nogen art.