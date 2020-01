Stort kollegium på vej til Ballerup

Nyt stort kollegium i Ballerup med 262 studieboliger og med fællesfaciliteter, der har fokus på sport.

Boligsøgende studerende i Ballerup og omegn kan glæde sig til studiestart, hvor et nyt kollegium skal stå klar til indflytning på Telegrafvej.

Af Mia Thomsen

Gefion Group A/S påbegynder opførelsen af 262 studieboliger med eget motionsrum, vaskeri, filmrum og spændende fællesfaciliteter i en eksisterende ejendom i Ballerup. Kollegiet får navnet Gefion Telegrafkollegiet efter vejnavnet Telegrafvej.

Det nye kollegium forventes at åbne dørene til studiestart 2020. Studieboligerne bliver mellem 35 og 54 kvadratmeter med eget køkken og bad. Kælderniveau indrettes med fællesfaciliteter i form af motionsrum, filmrum, fælleskøkkener og fælles vaskeri og tørrerum.

”Vi er rigtig glade for, at vi kan gå i gang med opførelsen af et meget spændende kollegie i Ballerup, hvor der virkelig er sat fokus på de studerendes trivsel både i udviklingen af ejendommen, men også i udviklingen af udendørsarealerne. Det bliver det første danske kollegie med eget motionsrum, løbebaner og yogacirkel” siger Thomas Færch, CEO i Gefion Group A/S.

Kollegiet kommer til at ligge på Telegrafvej 5a i en allerede eksisterende ejendom, som tidligere har huset blandt andet motionscenter og privatskole.