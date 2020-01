Nyt samarbejde skal få styr på vandet

Store mængder regn har i de senere år betydet, at blandt andet åer og vandløb er gået over deres bredder og skabt vandskader for millioner. Nu skal en række kommuner, deriblandt Ballerup, finde fælles løsninger på problemet. Foto: Colurbox.

Et samarbejde mellem en række kommuner, blandt andet Ballerup, skal forbedre klimatilpasningen i hovedstadsområdet.

Af Ulrich Wolf

De senere år er regnen faldet tungere og længere over landet og skaderne efter oversvømmelser koster både samfundet og borgerne dyrt. Skaderne kan løbe op i milliarder af kroner og derfor kan det godt betale sig at tilpasse sig et ændret klima med en række projekter.

Et nyt fælleskommunalt projekt skal nu sættes i søen for netop at håndtere de store regnmængder.

Projektet lyder navnet ’Klimatilpasning på tværs’ og går ud på at partnerne skal arbejde på konkrete modeller for, hvordan udgifterne til klimatilpasningsprojekter kan fordeles – både langs åer og kyststrækninger. Projektet skal også komme med bud på indholdet af en kyst og klimafond, så det på sigt kan blive billigere at få finansieret de dyre klimatilpasningsløsninger.

Det har nemlig hidtil været et problem, at mange eller gode klimaprojekter strandede, når det kom til finansieringen.

Problemer langs åer

Partnerskabskredsen består af Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Roskilde og Vallensbæk kommuner.

Mange af de medvirkende kommuner har haft store problemer med netop vandmængderne de senere år, hvor blandt andet oplandet til Værebro Å har været ramt.

Projektet varer frem til 31. december 2021 og Region Hovedstaden har bevilget tre millioner kroner til projektet mens de øvrige partner bidrager med arbejdstid eller økonomiske midler.

Udover de 13 kommuner deltager også Rudersdal Kommune på vegne af kommuner i Novafos, Projektet Nordkystens Fremtid, Københavns Universitet, Forsikring og Pension, Kystdirektoratet, Region Hovedstaden, Novafos samt DTU.