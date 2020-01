Par nummer syv er på plads

cykling Der er tradition for et stærkt, dansk par nummer syv ved de danske parløb - således også til DBC's nye tredagesløb, der finder sted i Ballerup Super Arena fra 7. til 9. februar.

Af Redaktionen

Når Dansk Bicycle Club, DBC, den 7. til 9. februar afholder historiens første 3-dagsløb i Ballerup Super Arena bliver det med rutinerede Michael Mørkøv og den unge talentfulde Oliver Wulff Frederiksen som par nummer syv.

“Jeg håber virkelig at mange tilskuere kommer og bakker op omkring det, og glæder mig til igen at køre sammen med Michael i en forhåbentlig fyldt cykelarena. Kom ud og støt os”, lyder det fra Oliver Wulff Frederiksen.

Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen kørte også sidste år som par nummer syv i det københavnske 6-dagesløb, som er aflyst i år.

“Oliver havde en fantastisk debut som en del af par nummer syv ved 6-dagesløbet sidste år. Derfor ser jeg frem til at genoptage vores makkerskab ved DBC’s nye 3-dagesløb til februar i Ballerup Super Arena. 6-dagesløbet har de senest år været et stort tilløbsstykke, og jeg håber at vores trofaste publikum også vil støtte op om denne nye model. Jeg kan i hvert fald garantere at jeg vil levere mit ypperste for at give publikum den oplevelse de kommer for at få”, siger Michael Mørkøv.

Et stærkt dansk par nummer syv har været en tradition i danske parløb siden Kay Werner skabte begrebet i 1953. Denne tradition fortsætter nu ved DBCs 3-dagesløb.

Man kan læse mere om stævnet på: www.dbc3dages.dk.