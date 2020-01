Borupgaard er blevet grønnere

”Vi vil gerne lære eleverne at passe på miljøet. For os er det en naturlig del af den almene dannelse,”siger Thomas Jørgensen, som har været rektor på Borupgaard Gymnasium siden 2008.

Borupgaard Gymnasium har i mange år haft fokus på bæredygtighed. i 2019 har de fået både solcelletag og regnvandsanlæg, der opsamler regnvand til toiletskyl.

Af Redaktionen

Borupgaard Gymnasium har siden 2015 fået tildelt Miljørådets grønne flag for at undervise i bæredygtighed og motivere eleverne til at tænke bæredygtigt i hverdagen.

I 2019 har skolen iværksat to nye, grønne tiltag i form af et solcelletag og et regnvandsanlæg, der genbruger regnvand til toiletskyl. De grønne initiativer kommer i forlængelse af gymnasiets renovering af taget og udskiftning af ventilationsanlæggene.

Selvforsynende

Solcelleanlægget har 280 solcellepaneler, som er monteret på gymnasiets flade tage. Anlægget har en maksimal årlig produktion på 67.000 kWh og dækker på dage med optimale vejrforhold hele skolens strømforbrug.

Til sammenligning bruger en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn ifølge Videncentret Bolius 4.450 kWh om året i 2019.

Anlægget, der har kostet omkring en million kroner, er tjent ind inden for syv til ni år.

WC-skyl med regnvand

Borupgaard Gymnasium har netop lagt sidste hånd på sit andet grønne byggeprojekt, som er et anlæg, der opsamler regnvand til toiletskyl. Regnvandet ledes fra tagene ned til to underjordiske tanke via tagnedløbsrør. Regnvandsanlægget er forsynet med filtre, der sier blade og andet organisk materiale fra, inden regnvandet ender i tankene.

Otte toiletter er indtil videre blevet tilsluttet anlægget. Målet er at få 30 af skolens toiletter sluttet til tankene, der er gravet ned to steder uden for skolen.

”Vi vil gerne lære eleverne at passe på miljøet. For os er det en naturlig del af den almene dannelse,” fortæller rektor på Borupgaard Gymnasium, Thomas Jørgensen. og fortsætter:

”Det er ikke nok at undervise i bæredygtighed. Vi vil gerne gå forrest med konkrete grønne tiltag, som bliver en del af elevernes hverdag. På den måde håber vi på at få eleverne til at reflektere over deres forhold til naturen.”

Vand og lys

Borupgaard Gymnasium har desuden investeret i bæredygtige vandautomater til fri afbenyttelse. Automaterne, som er koblet til det lokale vandværk, begrænser forurenende transport af vand og brugen af de svært nedbrydelige vandflasker.

Endelig har gymnasiet forsynet stort set alle sine lyskilder med LED i stedet for mere traditionelle og energikrævende løsninger.