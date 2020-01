Sidste omgang med Mere Monitor

2020 bliver sidste gang, at Mere Monitor fylder scenen. Det populære projekt slutter og skal nu erstattes af noget nyt. Her er det et blik tilbage til Mere Monitors afslutningsshow i 2019. Foto: Kaj Bonne.

2020 bliver det sidste år med det ellers succesrige projekt Mere Monitor i Ballerup. Kommunen har givet sin sidste bevilling og nu vil folkene bag projektet vandre ad nye stier.

Af Ulrich Wolf

iden 2015 har Mere Monitor været en fast del af musik- og kulturlivet i Ballerup Kommune. Årgang efter årgang af unge har fundet vej til Vognporten og siden til scenen, hvor de har optrådt og fundet både deres musikalske ståsted og i mange tilfælde også selvtillid og venner for livet.

Men nu er det snart slut. Der er afsat 250.000 kroner i budget 2020 til Mere Monitor, men så holder støtten også op. Der er ikke flere penge til det populære koncept.

Men det kommer ikke bag på en af hovedkræfterne bag Mere Monitor, leder af Vognporten, Frank Weinberger.

”Vi vidste godt at det ville stoppe. Der var en udløbsdato på og det er nu, så det har vi været forberedt på. Man kan vel også sige, at vi har været i alle af de musikalske afkroge og der er vel også et begrænset antal talenter tilbage. Så det er ok med os. Selvfølgelig ville vi da gerne have haft 400.000 de næste ti år, men vi ville nok snart stå med penge, som vi ikke kunne bruge. Så det er fint med mig,” siger Frank Weinberger.

Han ser tilbage på en stor succes, der har været mere end bare musik.

Selvtillid og ensomhed

”Det har været en større succes, end vi havde regnet med. Vi har haft rigtig mange unge igennem, som ikke bare har fundet deres musik, men også fået selvtillid og venskaber. I mange tilfælde har det været unge, der måske har haft det svært i livet, og der har de fået en stor hjælp. Vi har set, at ensomhed fylder meget blandt de unge, og det er noget, som vi vil arbejde videre med,” siger Frank Weinberger.

For selvom Mere Monotor altså slutter med dette år, så vil Vognporten og ungerådet fortsætte deres arbejde.

”Vi vil lave et nyt talentprojekt for vores egne midler primært. Politikerne er ikke afvisende overfor at hjælpe lidt til, men vi skal primært udvikle vores eget projekt. Det skal handle om talentudvikling, men der skal også være fokus på de sociale elementer. Så det er vores opgave i det kommende år, udover at skyde det sidste Mere Monitor i gang, at udvikle det nye projekt,” siger Frank Weinberger, som glæder sig over, at man har fundet så stor talentmasse i Ballerup Kommune.

”Det var overraskende, at der var så mange dygtige unge her i kommunen og at vi har kunnet få dem frem. En del af vores talenter arbejder stadig med musikken, og mange af deltagerne i Mere Monitor er folk, der i forvejen har noget med musikken at gøre. Der kommer altid nye talenter til, og dem vil vi gerne arbejde med fremover, men det er helt fint med os, at Mere Monitor nu er historie og at vi rykker videre,” siger Frank Weinberger.