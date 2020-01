Guldregn over basketklubben

Stor jubel og guldkonfetti over U15-pigerne, der var et af BMS Herlevs i alt fire ungdomshold, der vandt guld ved lørdagens pokalfinaler i Skovlunde. Foto: privatfoto

Basketball BMS Herlevs ungdomsspillere vandt hele fire gange pokalguld på hjemmebane i weekenden.

Af Mia Thomsen

Der var lagt op til den helt store basketfest i Skovlunde denne lørdag, da den lokale basketballklub BMS Herlev var værter ved årets pokalfinaler for ungdomsholdene, hvor de bedste hold fra øst skulle møde de bedste hold fra vest.

Klubben havde allerede på forhånd imponeret alt og alle ved at kæmpe sig frem til ikke mindre end seks finaler ud af de i alt otte, der skulle spilles denne pokallørdag.

Sandsynligheden for guld, var derfor rimelig stor – spørgsmålet var måske mere, hvor mange af de seks hold, der kunne hive sejren hjem på hjemmebanerne på Ejbyvej i Skovlunde.

Fire guld og to sølv

Det blev en helt fantastisk dag for de lokale ungdomsspillere, der sikrede sig hele fire guldpokaler ved lørdagens finaler.

Det første hold til at tage guldet var U17-pigerne, der spillede åbningskampen i Rosenlund Arena klokken 10, her mødte de et hold fra basketball-efterskolen i Nyborg, EVN, som de slog stort, 73-47.

Et par timer senere gjorde U13-pigerne dem kunsten efter – dog endnu mere overlegent – da de slog Åbyhøj 69-28.

U15-pigerne mødte også Åbyhøj i pokalfinalen, og ligesom klubkammeraterne slog de dem 51-40.

U19 herrerne afsluttede en fantastisk pokalfinaledag med en fjerde og sidste sejr.

De spillede en lige og scoringsrig første halvleg, der endte med 56-53. I slutningen af tredje periode fik de lavet et hul, hvor føringen på et tidspunkt var på hele 20 point.

Den underholdende finale i en proppet UCC-hal endte med en sejr til BMS Herlev på 102-93.

I de andre finaler, hvor BMS Herlev spillede, rakte det ikke helt til guld. Men det blev til pokalsølv til U17 herrerne, der fik klø af Skovbakken, 47-77, og U19 damerne, som tabte 64-72 til Åbyhøj.

