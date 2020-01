Kommunerne skal kæmpe for klimamålene

læserbrev Man siger, at det aldrig er for sent at blive klogere.

Af Per Mortensen (A), medlem af kommunalbestyrelsen

Det nu ikke helt rigtigt, for hvis vi ikke gør noget nu, får vi ikke løst de klima- og miljø problemer, vi står i nu. Som fremtidige generationer ikke har en kinamands chance for at rette op.

Derfor er det et godt udspil fra KL, der sætter fokus på, hvor meget kommunerne kan være med til, at vi kommer i mål med klima målene, i samarbejde med borgerne, virksomhederne og Christiansborg.

For der kræves nye lovgivninger, vilje og vedholdenhed fra alle parter, hvis vi skal i mål. Men vi kan starte med kommunen, der er den største bygningsejer og største offentlige arbejdsgiver.

Det giver kommunerne en platform for at drive udviklingen inden for byggeri og anlæg med et lavt CO2-aftryk samt for at fremme en CO2-reducerende adfærd igennem kommunernes arbejdsgiverpolitik.

Forsyningsselskaber, kollektiv trafik, CO2-reduktioner i virksomhederne, affaldssortering og genbrug, økologisk og bæredygtige indkøb er også steder, vi skal sætte ind. Meget gør vi nu, men vi skal op i tempo.

Vi kommer nok ikke til at se naturbrand katastrofer som i Australien, men vand op til maven og koldere tider vil komme til.

Vi kan ikke gøre det alene, men hvis vi alle peger fingre ad hinanden, sker der jo ikke noget, og den tid har vi ikke.