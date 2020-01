Pårørendepolitik

læserbrev Man kan nemt få det indtryk, at den bekymring, pårørende til ældre på plejehjemmene gør opmærksom på, er enkeltstående tilfælde.

Af Michael Krautwald-Rasmussen, Jyttevej 29, Skovlunde

Senest skrev en bekymret datter, at hendes mor er dement og ikke bliver behandlet på en for hende værdi måde. Der lugtede af urin på stuen og klæder, og de pårørende kunne med rette være bekymret for, om den omsorg man forventede nu også var tilstede.

Det er mit indtryk, at der er en reel bekymring, dels fra egen erfaring dels fra mange samtaler, men de problemer man som pårørende giver udtryk for, bliver for det meste karakteriseret som enkeltstående tilfælde.

Demens bliver mere kompleks når den tales ned.

Hvor mange enkeltstående tilfælde går der til at der er et generelt problem kan man med rette spørge. Man bør ikke blive ved med at dække sig ind under at det er personfølsomme detaljer, der gør at man ikke kan have en offentlig debat om vore ældre medborgeres omsorg, og at det af den grund ikke skal kunne lægge spalteplads til et læserbrev, i følge omsorgschefen.

Jeg er reelt bekymret for, om Ballerup Kommune vil de pårørende, vil den tanke et de pårørende kan gøre en forskel.