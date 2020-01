læserbrev Ballerup Bladet bragte i sidste uge en artikel om, at borgerne i Ballerup har fået skattelettelser for knap 18.000 kroner pr. indbygger.

Af Kåre Harder Olesen og Mikael Wandel (V), hhv. 2. viceborgmester/gruppefmd. og spidskandidat for Venstre ved KV21

f artiklen fremgår det dog ikke tydeligt, at der er tale om skattelettelser på den statslige indkomstskat – ikke på den kommunale.

Det er da rigtig fint, at skatten er faldet generelt på landsplan under de seneste års Venstre-ledede regeringer, men i Venstre i Ballerup mener vi fortsat, at kommuneskatten er for høj i vores kommune, og vi vil både nu og fremover kæmpe for at få den sænket.