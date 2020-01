Svar om parkering ved Ballerup Station

læserbrev Der er kommet svar fra kommunen på sidste uges læserbrev 'Kommunen må tænke kreativt:

Af Annemarie Arnvig Jørgensen, projektleder, Plan og Anlæg, Ballerup Kommune

Kære Dorte. Tak for rosen for adgangsforholdene til parkeringspladsen bag Meny. (i læserbrevet: Kommunen må tænke kreativt, Red)

Du spørger til, om der kan etableres lignende forhold på Banegårdspladsen. Det bliver der, men først når huset på pladsen er færdigbygget, og vi efterfølgende har anlagt bypladsen, som ligger mellem busterminal og biblioteket. Her vil der blive mulighed for afsætning (fire pladser), korttidsparkering (fire pladser), handicapparkering (tre pladser) og taxa (to pladser).

Mens huset opføres, har vi lavet en midlertidig løsning, hvor der er afsætningsmulighed foran fiskehandleren og en enkelt handicapparkeringsplads.

I maj/juni måned forventer vi at starte op på færdiggørelsen af selve bypladsen. I den periode er vi desværre nødt til at nedlægge afsætningsmuligheden foran fiskehandleren og handicapparkeringspladsen. I denne periode henvises der til parkeringsmulighederne ved det gamle posthus og på Ballerup Centrets tag.

I øvrigt kan jeg tilføje, at vi i samarbejde med Ballerup Centret har fået etableret to ekstra handicapparkeringspladser på centrets tag ved rød indgang, som er den, der ligger oven over Netto. Dette er gjort for at kunne tilbyde handicapparkering tættest muligt på stationen, mens vi anlægger bypladsen.

Vi ved, at det kræver tålmodighed, men det skulle gerne blive rigtig godt, når det hele står færdigt – forventeligt i sommeren 2021.

I kan i øvrigt følge med i projektet her: Ballerup.dk/banegårdspladsen.