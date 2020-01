Sundhed og trivsel under luppen

Sundhedsprofessor Bente Klarlund Pedersen og komiker Lars Hjortshøj.

Sundhedsprofessor Bente Klarlund Pedersen og komiker Lars Hjortshøj gav en underholdende rundtur i sundhedstilstanden blandt Region Hovedstadens indbyggere.

Af Redaktionen

Over 1.100 borgere fra Region Hovedstaden var lørdag eftermiddag mødt op i Ballerup Super Arena for at høre sundhedsprofessor Bente Klarlund Pedersen og komiker Lars Hjortshøj, der med en stor portion humor satte vores sundhed og trivsel i regionen under lup.

Det var TryghedsGruppen, som havde inviteret sine medlemmer til valgmøde, der også handlede om, hvordan man kan bruge sin stemme ved det kommende valg til TryghedsGruppens repræsentantskab.

På næsten alle sundhedsparametre ligger vi i toppen sammenlignet med resten af Danmark. Der er dog plads til forbedring Blandt andet kunne Bente Klarlund Pedersen fortælle, at folk i Region Hovedstaden ryger mindre end stort set hele landet, og vi er mere fysisk aktive. Vi spiser også sundere end resten af landet, og vi har en lavere andel af moderat og svært overvægtige.

Positivt er det også, at vi er den region, hvor andelen af personer, som har et ønske om at ændre vaner og vægt til det bedre, er størst.

At Region Hovedstaden på denne måde har lagt sig i førertrøjen er bestemt værd at glæde sig over, men der er også steder, hvor der er rum for forbedring, lød det fra scenen.

Der er noget at hente, hvis vi tager vores alkoholvaner op til revision og giver vores mentale helbred endnu mere opmærksomhed. For vi drikker for meget, og det mentale helbred blandt befolkningen i Region Hovedstaden er dårligere end i resten af landet.

Efter det underholdende oplæg med Bente Klarlund Pedersen og Lars Hjortshøj havde gæsterne mulighed for at møde nogle af de repræsentanter, som de kan stemme på til valget til TryghedsGruppens repræsentantskab.