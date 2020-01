Politiet på morgenbesøg ved skoler

De lokale betjente er på rundtur til kredsens skoler for at hjælpe børn og forældre med at gå og køre pænt samt huske lys og reflekser. Foto: Københavns Vestegns Politi

politi Københavns Vestegns Politi besøger de lokale folkeskoler i morgentimerne.

Af Mia Thomsen

Der er alt for mange – både børn og voksne – der går og kører med hovedet under armen på skolevejene i de travle minutter før klokken 8 om morgenen.

For at hjælpe børnene og deres forældre med at blive bedre til at huske lys, reflekser og færdselsregler, er Københavns Vestegns Politi for tiden på morgenbesøg rundt om på skolerne.

76 skoler i hele politikredsen får besøg her i årets første måned. I sidste uge nåede betjentene en del af Ballerups skoler og i denne uge er det så Baltorpskolens to matrikler, Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj, Skovvejens Skole afdeling Vest og Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, der får politibesøg i de mørke morgentimer, før klokken ringer ind til første time:

”Gode lys og reflekser bidrager til at blive set og undgå ulykker i mørket, og det vil vi tjekke og tale med eleverne om. Men vi vil også have et vågent øje på, hvordan bilister og andre trafikanter kører ved skolerne, hvor børn og unge færdes,” siger vicepolitiinspektør Thomas Mejborn, fra Lokalpolitiet.

FAKTABOKS: Lys på cykel

• Når det er mørkt, tåget eller svært at se på grund af fx regn eller slud, skal du have lys på cyklen.

• Cykellygterne skal kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand og også være synlige fra siden.

• Forlygten skal lyse hvidt, gult eller blåligt. Baglygten rødt. Hvide, blålige og røde lygter må gerne blinke – med mindst 120 blink i minuttet. Gule forlygter skal lyse konstant.

• Tjek jævnligt lygterne og skift batteriet, når lyset begynder at blive svagt.

• Lygterne skal tændes fra solen går ned, til den står op. I disse dage er det fra cirka kokken 16 til 8.30.

Kilde: www.sikkertrafik.dk