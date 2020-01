KL: Flere skal på fuld tid

Rigtig mange indenfor social- og sundhedsområdet, som eksempelvis ældreplejen, arbejder på deltid. Det kan der være mange grunde til, men det vil KL nu lave om på. Foto: Foto: Colourbox.

Jobs Ballerup Kommune er blandt de kommuner i hovedstadsområdet, der har flest deltidsansatte. Men nu vil KL bryde med ’traditionen’ og have flere på fuld tid. Kommunaldirektøren er ikke afvisende, men ser også udfordringer ved forslaget.

Af Ulrich Wolf

Der er næsten en form for deltidstradition i en række kommuner rundt om i landet. Især når det kommer til stillinger indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område er der en udbredt tradition for at ansætte medarbejdere på deltid.

I Ballerup blev der indenfor social- og sundhedsområdet i 2019 slået 149 stillinger op og af disse var 77 procent deltidsstilinger. Men hvis det står til Kommunernes Landsforening, KL, skal det være slut med det.

”De mange deltidsansættelser harmonerer dårligt med, at mange kommuner allerede kæmper med at skaffe folk nok.

Nu vil KL gøre op med deltidstraditionen,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje Taastrup Kommune.

Fælles projekt

Det blive en stor opgave, for nye tal fra KL viser, at 55 procent af alle jobopslag indenfor social- og sundhedsområdet i hovedstadsområdet er deltidsstillinger. Ballerup ligger som nævnt helt i top med 77 procent. Tallene dækker over både regioner kommuner og private jobs.

Derfor har KL sammen med en række faglige organisationer, besluttet at lave et fælles projekt, hvor man sammen vil arbejde på at få flere medarbejdere op på fuld tid.

Initiativet bakkes op af FOA’s formand, Mona Striib, der også er formand for projektet, det såkaldte forhandlingsfællesskab.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi længe har presset på for at give vores medlemmer mulighed for at komme på fuld tid, hvis de ønsker det. Men det er svært, når langt de fleste stillinger slås op som deltidsstillinger. En ændring i kommunerens ansættelsespolitik er nødvendig, hvis vi skal kunne levere den velfærd, som danskerne forventer. Og så er det altså også mere end rimeligt, at man kan få en ansættelse, man kan leve af,” siger Mona Striib.

I Ballerup Kommune anerkender man, at der kan være et behov for at se på ansættelsesformerne, men der er også udfordringer, hvis man gør fuldtidsansættelser til et krav. For hverdagen er mere nuanceret, hvis man spørger kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller.

Har fordele

”Som udgangspunkt er vi positive overfor Kl-forslaget. Det skal være med til ag dæmme op for de udfordringer vi har med at få nye medarbejdere, så hvis man vil gøre de her til en mulighed og ikke et krav, så er det klart noget, som vi vil overveje,” siger Eik Møller.

Ifølge ham er de mange deltidsansættelse blevet lidt af en ’tradition’ og han pointerer, at de rent faktisk giver mening, både for kommunen og for den enkelte medarbejder.

”Vi har gennem årene oplevet, at på netop sundhedsområdet og på de pædagogiske områder giver det mening for mange at gå på deltid af hensyn til familien. Mange ønsker at have plads til at prioritere familielivet. Samtidig er det også godt for vores planlægning,” siger Eik Møller og fortsætter:

”Der er ofte tale om jobs, hvor vi har brug for mange hænder, der kan dække ydertimer og skæve arbejdsdage, så derfor giver det også fordele for den enkelte leder, der skal planlægge hverdagen. Derfor er det også en udfordring, at skulle være nødt til at have flere på fuld tid. Vi har stadig de samme timer, men det vil give lidt færre ansatte at trække på.”

Fleksibel ansættelse

Den store kommunale udfordring i de kommende år er, at mange af de store årgange går på pension og det stiller nye krav til ansættelser. Set i det lys kan flere fuldtidsansættelser give mening.

”Vi overvejer selvfølgelig at få flere fuldtidsansættelser, set i lyset af at de store årgange forlader arbejdsmarkedet de kommende år og der er små årgange til at tage over. Det giver færre at vælge imellem og derfor kunne man forestille sig, at man kunne have mere fleksible ansættelser. Hvor man i en periode var på deltid, når det passede ind i familielivet og fuld tid, når det passede bedre. Det er vigtigt, at vi også passer på vores medarbejdere, for det er ofte fysisk hårde jobs, hvor man ikke nødvendigvis kan arbejde fuld tid i 40 år. Så risikerer vi bare, at folk ikke søger hos os,” siger Eik Møller.

I regionerne har man for nylig besluttet at give plejepersonalet ret til fuld tid og i Sverige er arbejdsmarkedets parter blevet enige om at, alle ansatte på velfærdsområdet har ret til at gå på fuld tid.