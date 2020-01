Måløv-par åbner LOOP i hjembyen

Tim og Kirstine midt i byggerodet i deres nyeste LOOP-center, der skal åbne den 1. februar i Måløv. Foto: Kaj Bonne.

Træning Kirstine Koch og Tim Sommer fra Måløv åbner nu deres fjerde LOOP-fitnesscenter den 1. februar. Denne gang er det i hjembyen Måløv.

Af Ulrich Wolf

Det begyndte egentlig allerede tilbage i 2013, hvor Kirstine Koch og Tim Sommmer mødte hinanden. De havde begge en baggrund indenfor sundhed og fitness, han som fitnessinstruktør i blandt andet Nautilus i Ballerup og på Nørrebro og hun ligeledes som instruktør og sundhedscoach.

Den vej ville de fortsætte ad, og de åbnede deres første LOOP-fitnesscenter i 2016 i Skovlunde. Siden er det blevet til flere og lørdag den 1. februar åbner de deres fjerde center i Måløvs Hindsgaulcenter.

Netop nu er det store lokale ved at blive sat i stand og det aktive par fra Måløv er selv med i processen.

For både Tim og Kirstine brænder for deres fælles projekt, der ved et udvikle sig til et lille ’imperium’ af centre i den populære fitness-kæde, hvor der er fokus på at man skal være sig selv og træne uden at bekymre sig om udseende og fremtoning.

Plads til alle

”Vores mål er at man skal være afslappet og træne. Vi har ingen spejle og tunge vægte, men har 16 træningsstationer, hvor man kan træne alle muskelgrupper på tid. Vores målgruppe er alle, der først og fremmest vil træne for at holde sig i form eller komme i form og ikke for at ’vise sig’. Her skal man kunne være sig selv og være afslappet og sørge for man også fremover kan komme ud og spille hockey med vennerne,” siger Tim Sommer, som også selv træner, når han kan komme til det. Men etableringen og driften af de mange centre tager selvfølgelig tid.

”Vi bruger meget tid på det, især når vi er ved at starte et nyt center op. Men det er også spændende at følge udviklingen,” fortæller Tim Sommer.

Udover det ’almindelige’ træningsareal vil der også blive indrettet et areal med 16 træningsstationer for børn i alderen 8-14 år, cafeområde og kontor.

Mere på vej

”Vores center er selvfølgelig et sted, hvor man kan træne. Men det er også et socialt sted, hvor der skal være plads til, at man kan hygge sig. Det lægger vi stor vægt på. Det skal på alle områder være rart at komme her,” siger Tim Sommer om det nye center, der endda formentlig snart vil blive suppleret af endnu et.

”Vi har nu skrevet under på en aftale om et lokale i Ballerup. Det er så vores femte center, der er på vej Men vi ser under alle omstændigheder frem til at åbne her i vores hjemby og i et område, hvor der sker rigtig meget. Hindsgaulcentret er jo i spil i forhold til den store byudvikling som skal komme i Måløv, så vi ser området som oplagt for os at være i,” siger Kirstine Koch, som sammen med gemalen altså vil slå dørene op klokken 10 i det store nye LOOP-center på Måløv Stationsplads den 1. februar.