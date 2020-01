Svømmehallen udvider åbningstiderne

East Kilbride Badet vil indføre længere åbningstider til sommer, så flere brugere kan få glæde af en tur i baljen.

I 2020 vil East Kilbride Badet holde længere åbent for gæsterne. Det skyldes, at man vil have en bredere brugerprofil.

Af Ulrich Wolf

Der er rigtig mange, som holder af en god svømmetur i svømmehallen efter en lang dag. Men ofte er det svært for folk med arbejde at nå hen i svømmehallen, inden de lukker.

Derfor har kultur- og fritidsudvalget og senest kommunalbestyrelsen besluttet, at East Kilbride Badet fra den 1. august 2020 vil holde længere åbent.

Den nye såkaldte brede brugerprofil betyder, udover en øget åbningstid, at der skal være flere brugere i badet, og at foreninger, der træner og bruger badet, skal have ansvar for at lukke og låse efter sidste træning, efter samme princip som svømmeklubben Triton.

Lang onsdag

Helt konkret betyder det, at der om onsdagen indføres lang åbning fra klokken 6.30 til klokken 20.30, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner.

Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag, så der lukkes klokken 16 i stedet for 14, som det er i dag. På hverdagsmorgener og formiddage ændres der ikke på åbningstiden.

Allerede fra 1. januar har folkeskolesvømningen omlagt deres brug af bassinet, så skoleeleverne svømmer på langs i stedet for på tværs af banerne, hvilket, ifølge kultur- og fritidsudvalget, vil være en væsentlig forbedring af mulighederne for at benytte badet for de offentlige brugere.

FAKTABOKS: Nye åbningstider i East Kilbride Badet fra 1. august 2020:

Mandag: 6.30 – 8.00

Tirsdag: 6.30 – 18.00

Onsdag: 6.30 – 20.30

Torsdag: 6.30 – 18.00

Fredag: 6.30 – 16.00

Lørdag: 9.00 – 16.00

Søndag: 8.00 – 16.00