Mere innovation på handelsgymnasiet

Sidste år kvalificerede eux-eleverne Patrick Bautista, Malou Egeskov og Frederik Fleck sig til DM-finalen i Company Programme. Fremover skal der endnu mere fokus på netop innovation og entreprenørskab på Baltorp Business Gymnasium.

Next skærper innovations-profilen i et nyt partnerskab med Fonden for Entreprenørskab.

Af Redaktionen

Innovation og entreprenørskab har altid været en vigtig del af uddannelserne på Baltorp Business Gymnasium, som udbyder de merkantile uddannelser eud og eux business samt hhx.

Et nyt partnerskab mellem NEXT, som businessgymnasiet i Ballerup er en del af, og Fonden for Entreprenørskab betyder, at innovations-profilen skærpes yderligere fra næste skoleår – og det glæder rektor Rasmus Frimodt:

”Vores slogan på skolen er ’We Mean Business’, for både vores erhvervsuddannelser og gymnasium har fokus skarpt rettet mod erhvervslivet. Derfor er innovation og entreprenørskab helt naturlige elementer i vores undervisning. Aftalen mellem NEXT og Fonden for Entreprenørskab giver nu et løft, hvor vi allerede er stærke, og det er vi selvfølgelig glade for,” siger han.

En del af partnerskabet omfatter Company Programme, som er en landsdækkende iværksætterkonkurrence for både erhvervsskole- og gymnasieelever afholdt af Fonden for Entreprenørskab. Her har eux business uddannelsen de seneste år deltaget med stor succes. Med partnerskabet intensiveres indsatsen.

”Vi har set, hvordan arbejdet med Company Programme har løftet vores eux-elever både fagligt og socialt, og med aftalen forpligter vi os også til at arbejde med Company Programme på hhx. Det har vi store forventninger til og håber, at NEXT-elever de kommende år vil dominere iværksætterkonkurrencerne,” siger Rasmus Frimodt.