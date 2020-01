Frivillige ehvervsledere skal hjælpe unge i gang

FGU Nord i Ballerup er med i et nyt samarbejde, hvor unge får tilbudt erhvervsmentor-forløb, som skal hjælpe dem i gang med uddannelse eller job. Modelfoto: Phovoir/Colourbox

FGU Nord samarbejder med Foreningen Nydansker om at tilbyde eleverne erhvervsmentorer, som skal hjælpe dem i gang med uddannelse eller job.

Af Mia Thomsen

Et stort antal danske unge står tilbage på perronen, når deres jævnaldrende starter uddannelse efter folkeskolen. Disse unge har siden august 2019 været samlet på Den forberedende grunduddannelse (FGU) – blandt andet på FGU Nord i Ballerup.

For FGU-eleverne kan en frivillig erhvervsmentor være en stor hjælp og yde netop den individuelle støtte og sparring, som den enkelte unge har brug for.

”Mange unge har brug for at blive tændt på et fag. Flere har brug for at opleve fagligheden gennem et virkeligt menneske. En tømrer, der fungerer som erhvervsmentor, repræsenterer et fag og har en anden autenticitet, end en vejleder har. For at få unge videre på erhvervsuddannelserne og få flere til at gennemføre, har vi brug for at inddrage de virkelige arbejdspladser og fag, inden de unge starter, så vi giver de unge et levende mål med deres uddannelse,” siger Tina Jensen, rektor på FGU Nord, som glæder sig til at tilbyde erhvervsmentorer til eleverne.

Millionstøtte fra Tuborgfondet

Foreningen Nydansker har siden 2011 brugt frivillige erhvervsmentorer til unge i programmet ’Bryd Unges Ledighed’- med gode resultater. En ekstern evaluering viser, at syv ud ti af de unge er i beskæftigelse eller uddannelse ét år efter gennemført mentorforløb.

Derfor ønsker foreningen nu at afprøve mentorordningen på FGU-skolerne, som fremadrettet skal hjælpe unge, der hverken er i job eller uddannelse.

Tuborgfondet har valgt at støtte projektet med to millioner kroner, der i dette første test-år vil blive brugt til at etablere samarbejder med FGU-skoler i hovedstadsområdet og matche 200 unge FGU-elever med erhvervsmentorer fra ’Bryd Unges Ledighed’.

FAKTABOKS: Om ‘Bryd Unges Ledighed’

• Erhvervsmentorindsatsen er for unge mellem 16 og 25, som har brug for støtte til at komme i job eller uddannelse

• Mentorerne er erhvervsledere, som frivilligt bruger crika tre timer om måneden i tre-seks måneder på at vejlede en ung

• Erhvervsmentorer og unge matches på baggrund af branche og interesser. Det vil sige, at en ung, som drømmer om at blive tømrer, for eksempel kan få hjælp fra en tømrermester til at afprøve sin drøm, søge læreplads eller lignende.

• ’Bryd Unges Ledighed’ drives af Foreningen Nydansker. Læs mere på www.erhvervsmentor.dk