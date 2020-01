I år står Bydelsmødrene for anretningen ved nytårskuren i Skovlunde Kulturhus. Borgmesteren kommer naturligvis også forbi og holder en tale om Skovlunde nu og i fremtiden.

På onsdag er der nytårskur i Skovlunde Kulturhus

Af Mia Thomsen

Onsdag den 22. januar klokken 19 vil Skovlunde Kulturhus igen danne ramme om en nytårskur for dem, der gerne vil have, at der sker noget i Skovlunde.

Her kan man mødes under uformelle og festlige forhold, udveksle ideer og tanker og være med til at danne netværk blandt dem, der har lyst til at få mere gang i Skovlunde – og gerne vil gøre noget ved det.

Borgmester Jesper Würtzen vil give en status for Skovlunde og udsigterne for det nye år, og Skovlunde Lokalråd vil fortælle om visionerne for det nye lokalråd.

Alle interesserede er velkomne, uanset om man er med i en forening eller er en ”fri fugl”, der bare gerne vil være med til at gøre en forskel.

Der serveres mousserende vin og mundgodt, som i år laves af Bydelsmødrene, så man får nogle smagsprøver fra andre egne, ledsaget af dæmpet musik som rammer for en god aften og godt samvær.

Man kan tilmelde sig nytårskuren (tilmeldingsfristen er 19. januar) og læse mere på Skovlunde.dk.