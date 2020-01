De bedste bøger i 2019

Litteraturformidlerne Signe og Sarah med et lille udvalg af deres og kollegaernes favoritbøger fra året der gik.

Bibliotekets litteraturformidlere er på rundtur til bibliotekerne for at fortæller om deres egne, personlige favoritbøger fra året der gik.

Af Mia Thomsen

Kender du det, at du har lyst til at slappe af med en rigtig god bog, men ikke lige ved, hvad det skal være for en?

Så kom og få inspiration til læsning, når Ballerup Bibliotekernes litteraturformidlere anbefaler nogle af deres egne favoritbøger fra 2019. Det er bøger i mange forskellige genrer, som indeholder både kærlighed, spænding, dramaer og lækkert sprog.

Mens publikum nyder en kop kaffe med kage, er der mulighed for at lytte til dagens gæst, robotten Tjili, som i dagens anledning giver sit helt særlige bud på, hvad god litteratur er.

Bogcafeen bliver afholdt mandag den 20. januar i Skovlunde Kulturhus, torsdag den 23. januar i Kulturhus Måløv og onsdag den 29. januar på Ballerup Bibliotek, alle dage klokken 16-17.30.

Billetter kan købes på biblioteket eller bib.ballerup.dk.