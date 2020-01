Livet som mor til et barn med autisme

Journalist og kulturformidler Dorthe Stieper har skrevet interviewbogen ’Historien om en mor – 11 mødre fortæller om at have et barn med autisme.’ På tirsdag holder hun foredrag på Ballerup Bibliotek.

Hvordan er det at være mor til et barn med autisme? Det kan man få svar på, når SIND inviterer til foredrag på tirsdag.

Af Mia Thomsen

I hver skoleklasse landet over går der i disse år børn med en diagnose. Autisme er en af de diagnoser, som mange familier har fået tæt ind på livet – og mange forældre er usikre på, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn.

Tirsdag den 21. januar inviterer SIND til foredrag på Ballerup Bibliotek klokken 19-21 med forfatter og journalist Dorthe Stieper, som har skrevet en interviewbog med 11 mødre om at have børn med autisme.

Dorthe Stieper vil i sit oplæg give en kort introduktion til, hvad autisme er, og fortælle om bogen, de medvirkende mødre – og hvorfor de handler, som de gør.

Kampen for den rette hjælp

”Det er barske beretninger om at kæmpe med systemet, om at blive mistænkeliggjort og om at sætte alt ind på at hjælpe sit barn ud i livet,” fortæller Dorthe Stieper og fortsætter:

”Det er også beretninger om at være sit barns oversætter og faste holdepunkt i verden, om at kæmpe for den rette hjælp til sit barn, om bekymringer og udfordringer på hjemmefronten, om skyld og skam, sorg og tab og om at betale kærlighedens pris – men også historier om at små sejre i hverdagen, om at glæde sig over sit barn og finde sig til rette i livet, som det nu former sig.”

Dorthe Stieper har en baggrund som journalist og kulturformidler, men har de seneste år arbejdet som pårørendementor for forældre til psykisk sårbare børn, blandt andet i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor hendes egen datter har været indlagt.

Foredraget er gratis og kræver ingen tilmelding.