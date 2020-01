Længere åbent i East Kilbride Badet

læserbrev Noget af det sidste, vi i Kultur- og Fritidsudvalget arbejdede på og fik vedtaget i 2019, var længere, offentlige åbningstider i East Kilbride Badet.

Af Charlotte Holtermann (A), formand for kultur- og fritidsudvalget

Igennem en del år har rigtig mange borgere nemlig klaget lidt over, at det, med de korte åbningstider, har været svært at nå forbi svømmehallen efter arbejdstid.

Vi har derfor været i dialog med de foreninger, der har tider i East Kilbride Badet, og har indgået nogle aftaler med dem, som nu betyder, at der indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningerne.

Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag med mulighed for familiesvøm med masser af legeredskaber.

Hverdagsmorgener og -formiddage ændres den faktiske åbningstid ikke. Det er dog aftalt med Ballerup Kommunes skolesvømning, at motionssvømmere fremadrettet kan svømme på 50-metersbaner i længderetningen frem for at svømme på tværs, som det sker i dag. Det betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.

Med alle de nye tiltag vil den offentlige åbningstid øges med 7,5 timer om ugen.

Der er dog et lille midlertidigt “men”. Da der skal tages hensyn til foreningernes igangværende sæsonafvikling, vil de nye åbningstider først være fuldt implementeret til august i år.

Jeg håber, at I vil få mere glæde af badet fremover.