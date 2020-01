Stor tak til hjemmeplejen

læserbrev Min mor, Kirsten Christophersen, er for nylig sovet stille ind. I den forbindelse vil jeg rigtig gerne takke hele korpset af plejere og personale, der de sidste år var med til at hjælpe min mor.

Af Hanne Ladegaard, Kløvertoften 22, Skovlunde

Ud fra den megen negative omtale i medierne, havde jeg aldrig i min vildeste fantasi drømt om, at der fandtes så meget hjælp, når man blev svagelig. Men det gør der altså i Ballerup Kommune.

Fra start af var der stor hjælp fra visitationens side. De tilbød virkelig mange ting – at min mor så takkede nej og derved fik en mere besværlig dagligdag – ja det var så hendes valg.

Der blev tilbudt hjælpemidler og personlig pleje i store mængder, og det var som sagt tilbud – ikke noget vi som pårørende måtte bede om. Og hvis vi spurgte efter noget, blev vi mødt med stor velvillighed.

Min mor røg i en periode ud og ind af hospitalet. For at hjælpe hende med at komme sig, blev hun tilbudt plads på henholdsvis Kirstinehaven, Lindehaven og Ved Parken, når hun blev udskrevet. Alle disse steder blev min mor passet af kompetent og sødt personale.

Egen læge kom adskillige gange på akut hjemmebesøg og gjorde hvad hun kunne for at overtale vores mor til at komme på plejehjem. Og hjalp i det hele taget både min mor og os pårørende, når hun kunne.

Vi oplevede en samlet personaleflok i hjemmeplejen i Ballerup Kommune, der virkelig gjorde, hvad de kunne, for at få vores mor til at sige ja tak til den plejehjemsplads, som hun længe havde brug for. Da det endelig lykkedes, tilbød de allerede plads på det ønskede plejehjem efter tre uger.

Det blev Lundehaven, hvor min mor tilbragte sin sidste tid. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre sted eller et bedre personale. De var på alle måder med til at gøre den sidste tid så god som mulig.

Af hjertet tak til alle jer, der dag ud og dag ind knokler for at give vores ældre i kommunen den bedst mulige alderdom. I har min dybeste respekt og taknemmelighed.

(Forkortet af Red.)