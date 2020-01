Rollespillere på afveje i Skovlunde Bypark

læserbrev Lørdag den 18. januar klokken cirka 12.45 gik jeg gennem Skovlunde Bypark og blev stoppet af rigtig mange unge, der dyrkede rollespil.

Af Anni Jørgensen fra Skovlunde (adressen er Red. bekendt)

De var ikke meget for at flytte sig, selve kampene foregik på befærdet sti med både gående og cyklister. De flyttede sig lidt, men fortsatte deres kampe, hvilket resulterede i, at jeg blev ramt under mit venstre øje. Som de sagde: Af en pil. Det gjorde ondt og jeg blev også forskrækket – godt de ikke ramte øjet.

Jeg synes, det er helt i orden, de dyrker rollespil i byparken inde på de grønne arealer, det skal ikke foregå på stierne, hvor folk færdes. Håber det bliver taget til efterretning af lederne.