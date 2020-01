læserbrev Kære Jesper Lund. Tak for dit uddybende læserbrev fra den 7. januar

Af Lars Algreen, planchef, Ballerup Kommune

Kære Jesper Lund. Tak for dit uddybende læserbrev fra den 7. januar (Læserbrev: Klassisk kommunalt svar).

Et parcelhuskvarter som Roasvej og et boligområde som Ellebo er meget forskellige i forhold til formål og hensigt – også selvom de i dette tilfælde grænser lige op til hinanden.

Hvis man dykker ned i kommunens vedtagne boligpolitik, vil man kunne læse om vigtigheden af, at der i Ballerup Kommune fortsætter med at være forskellige typer af boligområder, og det er netop det, som differentierede bebyggelsesprocenter skal imødekomme.

Forskellige områder er med til at sikre forskellige boformer, der imødekommer efterspørgslen samt ønsket om variation, som et parcelhuskvarter med en lavere bebyggelsesprocent er med til at opretholde.

Du spørger konkret ind til en tilsyneladende manglende fleksibilitet over for parcelhusejere i forhold til bebyggelsesprocenten på 25. Siden 2009 har vi i Ballerup Kommune faktisk udvist en vis fleksibilitet over for netop parcelhusejere.

Siden 2009 har vi nemlig haft en praksis for, at parcelhusejere, der er omfattet af en ældre lokalplan med en bebyggelsesprocent på 25, har kunnet ansøge om dispensation til en højere bebyggelsesprocent på op til 30, svarende til de bestemmelser, der blev gældende med vedtagelsen af BR08 pr. 2. februar 2008.

Måtte du have yderligere spørgsmål til byggeregler eller byggesager, er du mere end velkommen til at skrive til byggesag@balk.dk.