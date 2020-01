Plads til flere i Ellebo

læserbrev Som trofast læser af Ballerup Bladet har jeg som bestyrelsesmedlem i Ballerup Ejendomsselskab med stor interesse, men også nogen undren, læst de senere ugers artikler og især læserbreve om renoveringen, nedrivningen og forslag til ny lokalplan for området ved Ellebo på Baltorpvej.

Af Tom S. Nielsen, bestyrelsesmedlem i Ballerup Ejendomsselskab

Som trofast læser af Ballerup Bladet har jeg som bestyrelsesmedlem i Ballerup Ejendomsselskab med stor interesse, men også nogen undren, læst de senere ugers artikler og især læserbreve om renoveringen, nedrivningen og forslag til ny lokalplan for området ved Ellebo på Baltorpvej.

Beboerne i Ellebo har været grueligt meget igennem og det er den største og mest ubehagelige og skandaløse renoveringssag, jeg nogen sinde har set og været med til. Stort set alt er gået galt og jeg føler virkelig med beboerne.

Men så til læserbrevene, hvor det undrer mig at læse, at kommunalbestyrelsen (KMB) skulle være boligselskabets ”særlige venner”, og at det skulle betyde, at KMB har tilsluttet sig et ønske fra boligselskabet, om en bebyggelsesprocent på 95 i forslaget til den kommende lokalplan.

Ejendomsselskabets bestyrelse har ikke haft et ønske eller foreslået en sådan bebyggelsesprocent.

Vi har fra starten ønsket at opføre omkring det samme antal boliger, som der er blevet nedlagt. Hvorefter KMB har fremlagt et ønske om flere boliger og herunder især flere forskellige boligtyper. Det betyder, at bebyggelsesprocenten skal være højere end nu, og KMB har oplyst, at da området er stationsnært, kan der

bebygges op til de 95 procent.

Det har fået boligselskabet til at få et arkitektfirma til at komme med et forslag om, hvordan det kunne komme til at se ud.

Og så har jeg ingen grund til at tro, at KMB har ”særlige venner” i nogle af boligselskaberne. KMB har altid, set med mine øjne, været hele Ballerup Kommunes venner, der – ud fra de 25 medlemmers ønsker og politiske ståsteder – ønsker det bedste og den bedste udvikling for alle i kommunen.

Og i denne tid er der et politisk ønske om, at vi bliver flere borgere i Ballerup kommune, således, at der fortsat kan være erhvervsaktive borgere nok til at forsørge vi andre, især flere pensionister der allerede bor her og som i antal vil stige de kommende år.

Det er og bliver en nødvendighed, at der kommer flere tilflyttere, både til private og almene boliger.

