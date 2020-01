Politi uge 3

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Stjal måltidskasser

To måltidskasser blev mandag den 13. januar klokken 12.00 stjålet fra en adresse på Tulipanhaven i Smørum.

Kasserne stod foran hoveddøren, da en mand kom hen til huset, løftede låget på kasserne og herefter stjal dem.

Han beskrives som dansk af udseende, 30-40 år, almindelig af bygning, iført slidte cowboybukser, mørk jakke og et halstørklæde op om ansigtet, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket tirsdag den 14. januar mellem klokken 11.30 og klokken 12.50 på Pilehøjvej i Ballerup. Et vindue var brudt op, og en lampe var stjålet.

Stak af fra indbud

Tirsdag den 14. januar klokken 14.32 anmeldte en 13-årig dreng, at han netop var løbet fra sin bopæl på Nøddelunden i Smørum, fordi der havde været en indbrudstyv i hjemmet, da drengen kort forinden var kommet hjem.

Gerningsmanden løb også fra stedet, da han fandt ud af, at han var blevet opdaget. Han beskrives som: Mand, afrikansk af udseende, 30-40 år, 175-185 cm, brun i huden, uden skæg. Han var iført hue og mørkt håndværkertøj med seler, oplyser Nordsjællands Politi.

Butikstyv stjal øl i Måløv

En politipatrulje rykkede onsdag den 15. januar klokken 17.15 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra en dagligvarebutik på Måløv Hovedgade i Måløv.

Butikkens personale havde tilbageholdt en 34-årig mand, fordi han havde stjålet øl fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

Butikstyv med narko

Onsdag den 15. januar klokken 21.28 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra en dagligvarebutik på Dildhaven i Herlev.

En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 23-årig mand, der havde stjålet en telefonoplader fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket. Manden var desuden i besiddelse af narko, så det blev han også sigtet for. Han erkendte i øjeblikket, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Nabo opdagede indbrudstyve

Torsdag den 16. januar klokken 20.10 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et igangværende villaindbrud på Meteorvej i Herlev. En vaks nabo forsøgte at stoppe de to indbrudstyve, men forgæves.

De mistænkte indbrudstyve flygtede fra stedet i en sølvgrå Sedan. Et vindue var brudt op og diverse møbler stjålet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Færdselsuheld i Ballerup

Fredag den 17. januar klokken 09.31 skete et mindre færdselsuheld på Nygårdsvej i Ballerup. En 26-årig mandlig bilist skulle foretage et venstresving i et T-kryds, hvor han overså en 78-årig kvindelig cyklist komme kørende fra venstre. Der skete derfor et sammenstød. Kvinden slap med mindre skader, og manden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde overholdt sin vigepligt. Han erkendte.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 18. januar klokken 15 og søndag den 19. januar klokken 11.30 i Digterparken i Ballerup.

En dør var brudt op og diverse elektronik samt smykker og tøj var stjålet.

Tyveri fra varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid varebil af mærket Opel Vivaro sket mellem torsdag den 16. januar klokken 20 og fredag den 17. januar kokken. 07.20 på Måløvvang i Måløv.

En dør var brudt op, og diverse værktøj var stjålet.