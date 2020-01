Første skridt mod den nye biograf er taget

Biografdirektør Jan Boye, administrerende direktør for Dades Boris Kjeldsen, borgmester Jesper Würtzen og kommerciel direktør i Dades Jakob Møller var samlet onsdag morgen til det officielle første spadestik til den nye biograf i Ballerup Centret. Foto: Kaj Bonne

Planer Onsdag morgen gik arbejdet med at etablere en ny biograf i Ballerup Centret officielt i gang, hvor det symbolske ’første spadestik’ blev taget.

Af Ulrich Wolf

Faktisk var der ingen byggeplads, gyldne spader eller hjelme. Der var bare den sædvanlige hovedindgang til Ballerup Centret, en række personer i overfrakker akkompagneret af både mørke, kulde og blæst.

Men meningen var god nok. Denne onsdag morgen blev det officielle første spadestik taget til et af kommune store projekter, byggeriet af den nye biograf på første sal af Ballerup Centret.

Allerede nu er der så småt gang i byggeriet ved den fløj og indgang, der vender ud mod Baltorpvej, hvor biografen får sin indgang, når byggeriet er færdigt.

Men i de kommende måneder vil området blive omdannet til en decideret byggeplads. Det betyder, at indgangen bliver lukket og flyttet nogle meter længere ned mod Baltorpvej og at Telia og Thieles butikker bliver midlertidigt flyttet ind i centret i noget af byggeperioden. Også Føtex bliver berørt af byggeriet, men forbliver dog i det store hele på sin plads.

Adgangen bliver noget mere besværlig, men til gengæld venter der store biografoplevelser, når det hele står færdigt den 11. februar 2021 – noget forsinket i forhold til de første udmeldinger.

Bedst for butikkerne

”Det er et stort og komplekst byggeri, for vi skal ind og sikre fundamentet, så biografen ikke falder ned i hovedet på folk. Det tager tid og det er jo ikke en bar mark, som vi bare kan bygge på. Samtidig skal vi sikre, at butikkerne kan fortsætte i byggeperioden og vi må helst ikke ramme julehandelen og Black Friday. Så derfor er vi i gang nu og frem til september-oktober i stueetagen. Derefter arbejder vi kun på første sal,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades, som ejer Ballerup Centret.

Han understreger, at man vil arbejde så skånsomt som muligt og med mindst mulig gene for de handlende i centret. Derfor vil man arbejde en del om natten og udenfor åbningstider. Men visse gener vil der komme.

”Det er klart, at vi ikke kan bygge så omfattende, uden at det vil give nogle gener. Især med adgangen til centret fra Baltorpvej-området. Med hensyn til parkeringen, er vi ikke så pressede, så det burde kunne lade sig gøre. Men vi vil forsøge på bedst mulig måde at minimere generne også for butikkerne,” siger Jakob Møller, som til gengæld lover, at det bliver en stor oplevelse for de kommende biografgængere.

”Ballerup Centret skal have fat i flere kunder fra det store opland ud mod Ølstykke. Vi opgraderer centret, der er flere butikker på vej og med en ny, moderne biograf og flere oplevelser, så ruster vi centret til den opgave,” siger Jakob Møller.

En særlig ånd

En af dem som glæder sig til det store projekt går i gang og er færdigt, er biografdirektør Jan Boye. Han har i en årrække stået i spidsen for Baltoppen Bio, der altså blive afløst af den nye biograf i centret. Han skal også være direktør for den nye biograf.

”Der bliver fire sale med i alt 350 pladser. Der kommer liggestole og alt moderne udstyr, så oplevelsen bliver optimal.

Men ligeså vigtigt er det, at vi bibeholder den profil, vi har nu. Den særlige ånd, som Baltoppen Bio har haft, vil vi fortsætte og kombinere med den mest moderne teknologi. Det er så at sige det bedste af begge verdener,” siger Jan Boye.

Personalet flytter med over i den nye biograf og samtidig skal man ansætte 10-15 nye folk, så der i alt kommer 35 ansatte.

”Vi skaber et knudepunkt, så man ikke behøver at tage til nabokommunerne for at få store biografoplevelser. Det hele kan fås her i Ballerup,” siger Jan Boye, der pointerer, at Baltoppen Bio vil fortsætte som hidtil om muligt helt frem til åbningsdagen på den nye biograf.

Plads til parkering

Når den nye biograf åbner vil der blive behov for at se på nye løsninger til de folk, som skal parkere bilen i længere tid. Men ifølge Jakob Møller arbejder Dades på nogle tekniske løsninger, så biografgængerne til den tid vil kunne parkere på en fornuftig måde.

Dermed er der en genetablering af en biograf på vej i Ballerup Centret, der sidst rummede filmsal i 1991, hvor den lukkede og blev flyttet til den nuværende Baltoppen Bios lokaler. Hvad den nye biograf skal hedde, er stadig en hemmelighed, men faktum er, at man meget snart vil kunne se, at kommunens nye store biograf er stærkt på vej.