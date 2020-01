Ny kiosk på vej til Skovlunde Station

Ramazan Göz bliver manden, man kan møde i den nye kiosk, der slår døren op på Skovlunde Station den 1. februar. Foto: privatfoto

Åbning Om kort tid åbner en helt ny kiosk på Skovlunde Station. Dermed bliver der atter mulighed for at handle, når man er på farten.

Af Ulrich Wolf

Der har længe været lidt dødt og øde på Skovlunde Station efter det gamle posthus forsvandt og siden også 7-eleven kiosken lukkede. Men nu er stationen igen ved at vågne. Nye lejligheder skyder op og bag ruderne til det ellers forladte kioskhjørne pusler det igen.

Bag de lige nu tildækkede ruder arbejdes der på højtryk på at indrette en ny kiosk, der efter planen skal åbne den 1. februar.

Den nye kiosk får det indlysende navn Stationskiosken og skal efter planen holde åbent hver dag fra klokken 6-22 og til klokken 02 i weekenden.

Kendt ansigt

Bag disken vil man i det daglige finde Ramazan Göz, som glæder sig til at tage imod de forhåbentlig mange kunder, som hver dag har deres gang på stationen og dermed kan gøre deres på-farten-indkøb i den nye kiosk.

”Vi får alt, hvad en moderne kiosk skal have. Pølser og andre små lune ting og et lille caféområde, hvor man kan sidde og spise. Vi får øl, vand, kaffe, is og sandwiches og salater to-go. Der kommer også et lille lokale, hvor man kan spille lotto, oddse og den slags. Det bliver afsondret fra resten af butikken,” siger Ramazan Göz, som har haft butik før og som derfor kender branchen.

Han er desuden ganske godt kendt i lokalområdet, da han selv er opvokset i Skovlunde.

”Jeg kender jo rigtig mange i området, så det blive hyggeligt at hilse på folk i butikken,” siger Ramazan Göz.

Mere liv på stationen

Også hos DSB glæder man sig over, at der nu kommer en ny og moderne kiosk, der kan tilbyde det meste til de mange pendlere, der dagligt har deres gang på Skovlunde Station.

”I DSB er vi glade for, at den nye kiosk åbner på Skovlunde Station. Det er med til at skabe liv og lys, og det ligger rigtig godt i tråd med det landsdækkende arbejde, vi generelt gør for at skabe mere liv på vores stationer,” siger chef for Bygherre og Entreprise, Niels A. Dam.

Udover at skabe mere liv og måske tryghed på stationen, så håber Ramazan Göz også, at man med tiden kan få lov til at udstede og opdatere rejsekort.

”Vi har ikke fået lov til at kunne opdatere og udstede rejsekort, men det er en god service, som man ellers skal til Ballerup eller Herlev for at få. Så vi håber, at det bliver en service, som vi kan få lov til at give med tiden,” pointerer han.

Under alle omstændigheder vil der snart blive lidt mere liv med både nye boliger og ny stationskiosk på Skovlunde Station.