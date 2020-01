Infoaften for uddannelsessøgende

• Sidste år lagde godt 600 vejen forbi NEXT's infoaften i Ballerup.

Af Redaktionen

Iværksætter, frisør, industritekniker, gymnasiet eller kombinationen eux? Uddannelsesvalget kan være svært. For at gøre valget lettere og guide godt på vej, inviterer NEXT Uddannelse København til infoaften 30. januar i tidsrummet 17-20 på skolens lokale afdeling NEXT Baltorpvej 20a i Ballerup.

Det er den tid på året, hvor mange står over for at vælge uddannelse. Enten fordi man snart er færdig med 9. eller 10. klasse, har afsluttet gymnasiet, eller fordi man trænger til at gå nye veje og er klar til at starte på en uddannelse. På NEXT i Ballerup er der masser af inspiration at hente, når dørene åbnes til infoaften. Uddannelsesdirektør på NEXT Camilla Saebel anbefaler både tvivlerne og de mere afklarede at kigge forbi.

“Af erfaring ved vi, at nogle unge er i tvivl og grubler over mange spørgsmål, når de leder efter uddannelse. Andre af dem, vi taler med, er ret afklarede. Infoaftenen giver mulighed for at se alle de forskellige uddannelser, så uanset om man slet ikke ved, hvad man vil, eller blot har brug for den sidste bekræftelse, så er der hjælp at hente,” siger Camilla Saebel

Til arrangementet vil der bl.a. være elever, undervisere, praktikkonsulenter og vejledere, som står klar til at guide igennem uddannelsesjunglen og besvare spørgsmål, og Camilla Saebel ser frem til en aften, som ikke bare bliver informerende, men også festlig.

“Det plejer at være en rigtig festlig aften for både de unge og deres forældre og vores egne medarbejdere. Uddannelserne er repræsenteret ved forskellige boder, så det er nemt og overskueligt at se hele paletten af uddannelser. Derudover har vi et særligt lykkehjul, hvor vores vejledere kan hjælpe med at matche drømme, interesser og kompetencer,” forklarer Camilla Saebel, der også gør opmærksom på, at der vil være kaffe og forplejning til de nysgerrige, der lægger vejen forbi.

NEXT Uddannelse København holder infoaften torsdag den 30. januar i tidsrummet 17-20 på Baltorpvej 20a i Ballerup.

Faktaboks

• Det er muligt høre om over 40 erhvervsuddannelser, ni eux-uddannelser, fem 10. klasses retninger og seks forskellige gymnasier.

• NEXT har skoler på 12 adresser i Storkøbenhavn.

• NEXT i Ballerup udbyder uddannelserne eux business, eud business, hhx samt 10. klasse