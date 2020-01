Erhverslivet skålede på bæredygtigheden

Atriet var fyldt godt op med erhvervsfolk, da Ballerup Kommune holdt den traditionsrige erhvervsnytårskur på rådhuset.

Den traditionsrige erhvervsnytårskur på Ballerup Rådhus trak atter fulde huse. Denne gang var temaet ikke overraskende bæredygtighed og verdensmål.

Af Ulrich Wolf

Atriet i Ballerup Rådhus duftede af hjemmelavede kanapéer, lyden af de mange snakkende gæster blandede sig med tonerne af jazzmusik fra det lille orkester, der i dagens anledning var inviteret til at sprede stemning ved årets erhvervsnytårskur.

Temaet i år var bæredygtighed og verdensmål og hvordan man kan indarbejde det i det fremtidige arbejde.

Dagens taler blev indledt af borgmester Jesper Würtzen (A), som takkede for det store bidrag, som erhvervslivet i Ballerup kommer med.

Han fortalte, at der nu er 46.458 arbejdspladser i Ballerup Kommune, hvoraf 35.525 er private. Det betyder, at Ballerup Kommune er en af de kommuner i landet, hvor der er størst vækst, og hvor virksomhederne bidrager med et højt BNP samt lægger mange skattekroner i kassen.

Derefter fortalte borgmesteren, at der er gang i to store erhvervsprojekter – nemlig det helt nye erhvervskvarter Kildedal og udvidelsen af Lautrup.

”Det er to områder, der skal fortsætte vores udvikling som en vigtig erhvervskommune,” sagde Jesper Würtzen.

Ny jobindsats

Derefter fulgte formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A), som fortalte om kommunens jobindsats, og at man sørger for at tænke nyt og dialogorienteret i jobindsatsen.

Efter de kommunale oplæg var der taler af Thomas Bustrup, direktør i DI, Kenneth Norre, direktør i LE 34, Marcus Møller, direktør i PensionDanmark og endelig Martin Manthorpe, direktør i NCC, som fortalte om bæredygtighed på forskellig vis.

Der var stor entusiasme og interesse for de mange indlæg og for dagens tema, der nu er blevet en selvfølgelighed i alle virksomheder på en eller anden måde.

Erhvervsnytårskuren i Ballerup blev endnu en gang en succes, hvor de fremmødte både blev lidt klogere og fik netværket, mens Ballerup endnu engang fik vist, at man gør en stor indats for at bibeholde førertrøjen som erhvervskommune.