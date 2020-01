Gazellerne spurtede ind på rådhuset

Der var champagne i glassene og god snak ved bordet, da de 18 gazeller var på besøg på rådhuset for at fejre deres succes. Foto: Ida Wang.

Der er gang i virksomhederne i Ballerup og 18 af dem er kåret som gazeller af Børsen. Tirsdag blev de hædret af Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf

Vækst skaber arbejdspladser og penge til velfærd. Derfor er vækst i virksomheder vigtigt, og hvert år i december kårer Dagbladet Børsen de hurtigst voksende virksomheder i Danmark – og udnævner dem til ’gazeller’.

I Ballerup Kommune ligger der hele 18 virksomheder, som har fået denne flotte titel i december 2019.

Det er svært at blive gazelle. I løbet af fire regnskabsår skal virksomheden som minimum fordoble sin omsætning eller sit bruttoresultat. Samtidig skal der hvert år være positiv vækst. Denne vækst har Ballerup Kommune ønsket at hædre, og tirsdag var de 18 gazelle-virksomheder derfor inviteret til fejring på rådhuset.

Meget til fælles

Snakken gik livligt blandt gazellerne, og der blev blandt andet diskuteret emner som rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og udfordringer i forbindelse med opstart eller skalering af virksomheden. Det er emner, som er relevante for virksomhederne på tværs af brancher, for gazellerne repræsenterer alt fra teknologi til pharma og dødsannoncer.

”Vi ønsker, at det går godt for erhvervslivet i Ballerup Kommune, og derfor vil vi også gerne vise, at vi anerkender det store arbejde, der ligger bag, at en virksomhed kan blive udnævnt som Gazelle. De er fremtidens virksom-

heder, der er inde i en rivende udviklingsproces, og vi tænkte, at de måske kunne få gavn af at møde hinanden”, fortæller borgmester Jesper Würtzen (A) om baggrunden for arrangementet.

Første hædersmøde

Det er første gang Ballerup Kommune inviterer de lokale gazelle-virksomheder til fejring på rådhuset for at lykønske dem med den flotte titel, men det er ikke sidste gang.

”Vi har fået positiv feedback fra de deltagende gazeller, som synes, det var rart at møde nogle med samme udfordringer, så det vil vi gentage”, siger Jesper Würtzen.

Til arrangementet holdt borgmesteren tale, og der var oplæg fra to af virksomhederne, mens resten af tiden gik til at netværke med hinanden.

FAKTABOKS:

De 18 virksomheder i Ballerup Kommune, der er kåret som gazeller i 2019:

• Timengo DPG, Ballerup

• Biometric Solutions, Skovlunde

• Mylan Denmark, Ballerup

• Hartvig Gruppen, Skovlunde

• Bontec, Ballerup

• Cardcoin, Skovlunde

• Anixter Danmark, Ballerup

• TrueTech, Ballerup

• Metnik, Skovlunde

• Gulvlageret, Skovlunde

• Murermester Casper Larsen, Skovlunde

• Comadso, Ballerup

• BR Electronics, Skovlunde

• Timengo, Ballerup

• Ltech, Ballerup

• IQ Energy Nordic, Ballerup

• Hoej.dk, Ballerup

• Carbitek, Måløv

