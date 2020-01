Mændene op af sofaen og ud i verden

Hyggeligt var det, da tre af bestyrelsens medlemmer i Mænds Mødesteder i Ballerup var samlet i formandens stue. Fra venstre er det formand Torben James Jensen, kasserer Brian Hekto Sørensen og suppleant Niels Fogh. Foto: Kaj Bonne.

Et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen på deres egne præmisser har set dagens lys lokalt. Det hedder Mænds Mødesteder og holder til i Sundhedshuset i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Tallene taler deres tydelige sprog. Mænd dør tidligere end kvinder, de har ofte dårligere helbred, begår oftere selvmord. Deres netværk er ofte, især efter pensionsalderen, mindre end kvinders og ensomheden er mere udpræget.

Men sådan behøver det ikke at være.

Det mener man i hvert fald i netværket ’Mænds Mødesteder’, der blev dannet officielt den 7. marts 2019. Her fandt en gruppe mænd i en moden alder ud af, at den slags statistikker er både skræmmende og chokerende og at man ville forsøge at gøre noget ved det.

Med inspiration fra det australske koncept ’Men’s Shed’ dannede de netværket, der satser på at samle mænd om aktiviteter, madlavning og almen hygge mænd imellem.

Formålet er at få rettet op på de nedslående statistikker, få mændene op af sofaen og ud blandt andre mænd og dermed få et større netværk, glæde i tilværelsen samt et bedre (og længere) liv.

En af initiativtagerne til netværker er Torben Jems Jensen fra Skovlunde. Han er nu formand for netværket, der er vokset betydeligt siden dannelsen.

Skaber netværk

”Jeg gik på efterløn i 2013 og jeg hørte et foredrag af overlægen Svend Åge Madsen om den markant større dødelighed blandt mænd og årsagerne til det. Det syntes jeg var for galt og ville gøre noget ved, så jeg fik ideen til at danne Mænds Mødested i Ballerup Kommune,” fortæller Torben James Jensen og fortsætter:

”Netværk er vigtigt, og især for mænd, der er holdt op med at arbejde, er det vigtigt, at de får noget andet at tage sig til. Mænd er generelt dårlige til at få et netværk, når de er holdt op med at arbejde. De går ikke til lægen, de lever dårligt og en del isolerer sig eller drikker for meget. I Mænds Mødested mødes vi netop med ligesindede og laver ting sammen og snakker sammen. Vi skaber et netværk.”

Der er nu 30 medlemmer af netværket og antallet er stigende. Formanden regner med, at man runder 50 medlemmer inden årsskiftet. Men sådan har det ikke altid været.

”Lavpunktet var, da vi var fire fremmødte, men nu har vi efterhånden fået en fast gruppe, der deltager. Vi tager på ture i naturen, vi laver mad sammen i sundhedshusets køkken og vi har faste mødetider hver måned. Det har efterhånden rygtedes, at vi har skabt en hyggelig base,” siger Torben James Jensen, som håber at det lille netværk kan blive til endnu flere yngre medlemmer.

Flere yngre

”Vores gennemsnitsalder er 60+ og det er ærgerligt. Vi vil gerne have flere yngre medlemmer. De går på arbejde og har travlt, men det er vigtigt, at vi får en bredere medlemsskare. Det er en af vores opgaver i det nye år,” siger Torben James Jensen, som håber at Mænds Mødested i Ballerup kan få adgang til lokaler i det gamle posthus, der skal omdannes til sundheds- og foreningshus.

”Hvis vi kunne have en base der, så ville vi være i stand til at have et sted, hvor folk kunne komme til os. Det ville være noget bedre at være der, end at hænge på værtshuset,” siger Torben James Jensen, som pointerer, at der er alkoholfri zone når mændene mødes.

Plads til fortrolighed

Udgangspunktet for møderne er fælles aktiviteter, men der skal også være plads til, at man kan være fortrolige.

”Vi skal først og fremmest hygge os sammen, men der skal også være plads til at man kan skabe en fortrolighed og måske med tiden finde en, man kan snakke med om svære ting. Derfor ville et lokale, hvor der eksempelvis var et afsides rum, hvor man kan tale sammen også på ønskesedlen,” siger Torben James Jensen, som understreger, at Mænds Mødested i Ballerup også handler om noget større.

”Det handler om profit. Hvis vi kan få mændene op af sofaen, skaber det ikke bare et bedre liv for den enkelte, det sparer også kommunen og i sidste ende samfundet for en masse penge,” siger Torben James Jensen.

FAKTABOKS: Mænds Mødesteder i Ballerup

Officielt stiftet den 7. marts 2019.

Holder til i stueetagen i Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej i Ballerup og mødes to gange om måneden.

Næste møde er onsdag den 29. januar klokken 19.

Alle er velkomne og medlemskontingentet er beskedne 48 kroner om året.