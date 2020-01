Spar tid om morgenen og bliv hurtigere klar

SPONSORERET INDHOLD: Hvem vil ikke gerne kunne blive lidt hurtigere færdig om morgenen, så der er tid til at ligge 10 minutter længere i sengen? Med nogle få tips og tricks kan du nemt spare tid om morgenen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Læg dit tøj klar om aftenen

Hvis du er én af dem, der ofte havner i en tøjkrise om morgenen, kan du spare rigtig meget tid ved at lægge dit tøj klar allerede aftenen forinden. På den måde undgår du at skulle stresse med det på samme måde. Du kan faktisk ende med at få sammensat nogle endnu federe sæt tøj, fordi du ikke arbejder under tidspres.

Det samme kan du gøre, hvis du har en taske, du skal pakke hver morgen. Hvis du i stedet pakker den aftenen før, sparer du tid på den måde.

Undgå at skulle bruge tid på barbering

Hvis du om sommeren går med shorts, nederdele eller kjoler, kan du måske godt lide at have helt glatte ben. Hvis du en morgen spontant beslutter dig for at have bare ben, kan der pludselig gå meget tid med at skulle barbere dem. Hvis du gerne vil undgå at skulle stå i sådan en situation, kan du i stedet få laserbehandling. Så kan du altid hoppe helt spontant i sommerkjolen.

Drop din mobiltelefon

Der kan hurtigt gå meget tid med at ligge og kigge på mobilen, når du vågner. Det er ikke sikkert, at du tænker særlig meget over tiden, når du ligger der og pludselig løber tiden altså fra dig. Derfor kan det hjælpe meget, hvis du gør det til en vane, at du slet ikke kigger på din mobil om morgenen, men i stedet står op med det samme. Hvis du bruger din mobil som vækkeur, så læg den langt væk fra din seng, for så er du altid oppe med det samme.