Businesselever på tandbørsteeventyr

Tandbørsteholdet ’Copenhagen Nature’ fra venstre: Victor Nicolai Wiese, Rikke Steenberg Carlsen, Malou Egeskov, Zara Esma Kaya og Frederik Fleck. Foto: privatfoto

Opfindsomhed Fem unge businesselever fra NEXT har opfundet en bambustandbørste, der kan skilles ad og delvist genbruges.

Af Mia Thomsen

Vi bruger den og smider den så ud. Tandbørsten er en uundgåelig del af vores liv, og for de flestes vedkommende er det plastikudgaven, vi hiver ned fra hylden i supermarkedet.

Men den klassiske plastiktandbørste står for skud på grund af tidens klimaudfordringer og billeder af plastikaffald i verdenshavene. Det får flere og flere til at søge alternativer til plastikken.

Derfor har fem eux-elever fra NEXT Business Ballerup i forbindelse med et skoleforløb udviklet en bambustandbørste, der kan skilles ad, så man smider så lidt som muligt ud, når det er slidt ned – og det er nyt i forhold til de bæredygtige tandbørster, der allerede er på markedet.

Prototype klar

”Klimaet fylder meget i vores hverdag. Det er et virkelig stort problem, og det gælder vores og vores børns fremtid,” siger 17-årige Malou Egeskov og fortsætter:

”Med produktet udvikler vi vores egen virksomhed, men vi gør også noget for klimaet, og det er vigtigt.”

Copenhagen Nature hedder den nystartede tandbørstevirksomhed, der ud over Malou Egeskov består af 18-årige Zara Esma Kaya, 17-årige Frederik Fleck, 19-årige Rikke Steenberg Carlsen og 18-årige Victor Nicolai Wiese.

Projektet, der er alt andet end en almindelig skoleopgave, gik i gang i september 2019, og indtil nu har eleverne fået produceret en prototype af tandbørsten med hjælp fra en sponsor. De har også fundet en dansk virksomhed i Kina, som kan producere tandbørsten, når der er økonomi til det.

Startet på skolen

Hele tandbørstedrømmen startede i undervisningen på NEXT Business Ballerup.

”For at det kan lykkes at gå fra idé til virksomhed, bliver vi nødt til at tage fat i folk og høre, om det er interessant for dem. Det er et meget selvstændigt fag,” siger Malou Egeskov, mens Zara Esma Kaya supplerer:

”Det er vores idé, og der er ikke sat en lærer ind, som siger, hvad vi skal gøre og lave. Vi brainstormer selv og kontakter selv leverandøren. Det er ikke et bogligt fag, men vi får lov at være kreative og tænke bredt.”

Samtidig bruger eleverne den teori, de lærer i skolen, i praksis – for eksempel med at identificere målgruppen og få styr på regnskabet.

Dem med tandbørsten

For Copenhagen Nature handler det på den korte bane om at finde penge til at sende tandbørsten i produktion.

Derudover venter forskellige iværksætterkonkurrencer i forbindelse med skoleforløbet både regionalt og nationalt.

Både eleverne og deres lærer håber, at konkurrencerne kan give gode idéer yderligere opmærksomhed.

Og kigger de lidt længere ud i fremtiden, så er de fem elever slet ikke færdige med hverken virksomhed eller tandbørster.

”Det kunne være fedt, hvis vi havde denne her virksomhed om ti år, og at folk kendte os for tandbørsten eller et andet produkt,” siger Malou Egeskov.