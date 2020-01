Fra Borgen til underbuksebiksen

Emil Broberg Andersen (forrest) og to af hans medarbejdere på det kombinerede kontor og lager i Skovlunde, hvorfra de driver webbutikken Undy. Foto: Kaj Bonne.

Iværksætteri Emil Broberg Andersen var egentlig økonom i Folketinget. Men der var ikke nok gang i den jobbeskrivelse, så nu har han startet firmaet Undy i Skovlunde, der sælger underbukser på abonnement.

Af Ulrich Wolf

Hvor mange mænd går med underbukser?

Svaret er formentlig langt de fleste. Dermed er det en vare, der er efterspurgt, og samtidig noget, som jævnligt skal udskiftes. Hvorfor ikke tilbyde mænd at købe deres underbukser på nettet. Ikke bare i de almindelige sampakninger, men også på abonnement, ganske som man kan med barberblade, magasiner, kaffe og alt muligt andet.

Som tænkt så gjort for Emil Broberg Andersen, der i februar 2019 åbnede sin webshop Undy, der handler med netop underbukser til mænd. Firmaet sælger eget mærke med fokus på pasform, kvalitet og gode materialer og bevæger sig dermed ind i et marked, der i forvejen er domineret af en række store spillere.

Men det afskrækker ikke den 27-årige Emil, som netop har fundet sine lokaler til sin langsomt ekspanderende virksomhed i Skovlunde.

Fra et ganske undseligt lokale på Literbuen, styrer han og hans tre medhjælpere virksomheden, der allerede har rundet de 4000 abonnenter.

Bygget selv

”Jeg har lavet en del webbutikker før og havde erfaring med at drive den form for forretning. Jeg syntes, at netop tanken om, at man kunne abonnere på undertøj, var interessant. Samtidig vil jeg skabe mit eget brand som en modvægt til de mange kendte mærkevarer,” siger Emil Broberg Andersen.

Vi besøger ham i det lille lagerlokale, hvor han selv har bygget en slags balkon på ’første sal’, så han kan kombinere lagerlokale med kontor. En løsning som han synes fungerer perfekt.

”Jeg fandt de her lokaler og de passede godt til os. Det er en god pris og der er stor fleksibilitet, så vi kan indrette os, som vi vil. Samtidig har jeg mulighed for at udvide, så det passer mig godt,” siger Emil, der faktisk ikke er den klassiske iværksætter.

”Jeg er uddannet bachelor i økonomi på Københavns Universitet og har arbejdet i Folketinget, men det var for kedeligt. Der skulle ske noget mere, og jeg ville gerne gøre tingene selv. Derfor begyndte jeg nogle web-

firmaer og altså nu Undy. Ballasten som økonom er imidlertid ganske god, når man skal drive virksomhed, så jeg har ikke haft nogen inde over, rent økonomisk. Jeg ville selv styre tingene, og det var hårdt arbejde. Jeg arbejdede ved siden af og havde forskellige ting i gang, så jeg kunne overleve. Derfor har jeg også selv bygget den her balkon, men det fungerer,” siger Emil Broberg Andersen.

Snart til Sverige

Den primære målgruppe for Undy er de 20-35 årige, der hellere vil bestille deres underbukser på nettet end at gå ud i butikkerne for at købe dem og som samtidig ikke er så bundet op på, at underbukser skal være et bestemt mærke.

”Jeg vil jo gerne have, at de prøver vores modeller og ser, at det er en lækker kvalitet, at de sidder perfekt og på den måde skabe mit eget brand,” pointerer Emil, som har hands-on hele vejen fra produktionen i Tyrkiet til varen ligger hjemme i på lageret i Skovlunde.

”Bæredygtigheden i produktionen og materialerne betyder meget for mig, så jeg er ofte i Tyrkiet, hvor jeg får produceret. Det skal være i orden, for det er vores brand, det handler om,” siger Emil Broberg Andersen, som allerede nu har tænkt i ekspansion.

”Jeg åbner snart i Sverige og med tiden skal jeg også udvide sortimentet med eksempelvis undertøj til drenge. Måske også til kvinder med tiden, men de første år skal vi sørge for at slå navnet fast og kun køre underbukser. Det er vores kerneforretning. Men selvfølgelig skal vi udvikle os med tiden,” forsikrer Emil Broberg Andersen.