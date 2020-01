3 gode råd til afslapning i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Mangler du tid og overskud til at slappe af i en travl hverdag? Det er du ikke alene om at kunne nikke genkende til. I dag lever mange danskere en travl hverdag, og det kan være svært at finde tid til afslapning i hverdagen.



Måske er det noget, du i højere grad prioriterer i weekenderne, men måske du også kan komme til at prioritere afslapning i en grad i hverdagene. Det kan give fornyet energi og overskud i en travl hverdag, hvor en ny travl dag blot venter lige om hjørnet.

1.Din nye yndlings serie

Èn måde du nemt kan slappe af på i hverdagen, er ved at se en serie. Det kan være ét enkelt afsnit om dagen, men i den tid skal du heller ikke gøre eller tænke på andet. Få det bedste internet og så er det intet problem at se en serie i sofaen eller sengen om aftenen, når du skal slappe af og koble fra. Der findes et hav af streamningtjenester, hvor du kan se film og serier mod en månedlig betaling.

Det kan også bare være, at du ser en af de mange serier, der løber over skærmen på en tv kanal. Uanset hvad skal du finde dig en serie, som fanger dig, og du dermed ikke får lyst til at lave andet imens. Det kan både være en fiktiv serie, men det kan også være dokumentar om lige præcis det, du interesserer dig mest for.

2. Lav din egen lille hjemmespa

Velvære og pleje af dig selv er måske ikke det, du prioriterer højest i din hverdag lige nu. Men det kan du komme til, og du kan også blive helt afhængig af det, så du ikke kan slippe det igen. Det kan være ved at lave en lille hjemmespa med en ansigtsmaske, et fodbad eller noget helt andet. Bare det du lige trænger til, og som kan få dig til at slappe af og komme helt ned i gear.

Det er vigtigt, at du plejer dig selv – også når du har travlt, og synes du ikke har tid. Lav dig et fodbad en gang om ugen, og giv dig selv tid til at nyde det, når det endelig sker. Du vil også sætte stor pris på den halve time, hvor du ikke skal tænke på andet end at pleje dine fødder.

3. Læs en god bog

En god bog kan være det, der fanger dig. Der findes et hav af bøger indenfor alle tænkelige emner. Hvis du interesserer dig for en bestemt person, kan du med stor sandsynlighed finde en biografi om vedkommende. Du kan også finde bøger om alle former for hobbyer og interesser. En god ide, hvis du ønsker at læse flere bøger, som du kan slappe af med, kan være at læse, når du går i seng. Gå en halv time før i seng og læs en god bog.

Du vil opleve, at du kan få nemmere ved at sove og slappe af. Hvis du har den dårlige vane at din mobil er det sidste, du kigger på, kan en god og interessant bog være en løsning. Du slapper af, og du får en god historie, som du forhåbentlig næsten ikke kan slippe igen. Det kan være givet godt ud, og det er vigtigt, at du prioriterer tid til afslapning og til dig selv, også selvom du har travlt. Tiden kommer ikke af sig selv, du skal selv vælge det. Om det så er til at se en god serie, hjemmespa eller læse en god bog er lige meget.