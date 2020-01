Ideer til at gøre hverdagen lettere

SPONSORERET INDHOLD: Vi kender alle til stress og jag i hverdagen. Døgnets 24 timer er sjældent nok, og ofte går man i seng med en følelse af ikke at have nået alt det, man havde planlagt for dagen.

I Forskellige aldersgrupper mærker ofte stort pres i forhold til eksempelvis job eller uddannelse, og føler sig utilstrækkelige. Mange sammenligner sig med andre, hvilket ikke gør det lettere for en selv at navigere i livet med ansvar og aftaler, der ikke går op i en højere enhed. Den dårlige samvittighed kan forfølge en, ødelægge søvnen og gå ud over ens generelle ve og vel.

For at være glad i en hverdag med forventninger, pres og selvbebrejdelse kræver det at man har superkræfter, og besidder evnen til at tvinge glæden ned over sig. De færreste ønsker sig sådan en hverdag. Derfor gælder det om at finde nogle løsninger, og bevæge sig i en retning, hvor hverdagen bliver mere overskuelig. Herunder er der samlet tre fokuspunkter, man kan starte med at fokusere på, såfremt man mangler tips til at komme igennem hverdagen mere gnidningsfrit.

Brug mindre tid på madlavning – mere tid med familien

Ofte kan det virke uoverskueligt, når man kommer sent hjem om eftermiddagen, at skulle i gang med at kokkerere et sundt og nærende måltid mad. Uanset om man er ung, gammel eller forælder kan det være trættende, når aftenen melder sig og maden skal laves. En løsningen på dette kan være at benytte sig af måltids kasser. Det er en måde at spare penge og tid og i stedet for flere øjeblikke med familien eller vennerne.

At få leveret en måltidskasse er nemt og bekvemt. Man kan vælge kassen indhold alt efter om man ønsker eksempelvis vegansk eller low carb high fat. Med en måltidskasse får man alle råvarer og ingredienser, og indholdet er varierende, nyt og spændende. Man slipper for at skulle bladre kogebøger igennem, og finde på nye opskrifter eller alternativer. En måltidskasse kan tilpasses ens behov, og leveres hver uge ved hoveddøren. Den dårlige samvittighed, manglende madinspiration og ulvetime kan lægges på hylden. Måltidskassen giver muligheden for at bruge al tid på samvær med dem, man elsker.

Planlæg din tid

En god måde at opnå ro og struktur er ved at planlægge sin uge. Et kvarter hver søndag aften, længere tager det ikke, at få et overblik over den kommende uge og skabe et ugeskema. På denne måde er man forberedt på, hvad der kommer, hvilket betyder at man bliver mindre stresset. En god ide er også at skrive sine aftaler i sin kalender på telefonen og sætte alarmen. Når man skriver huskesedler, eller på anden måde minder sig selv om sine aftaler, fralægger man sig noget bekymring, hvilket også skaber ro i hovedet.

Tag dig tid til afslapning og søvn

I løbet af en uge med masser af aftaler, opgaver og forpligtelser er det altafgørende at skabe ro omkring sig, og på den måde opnå overskud, så man kan gå igennem dagene med oprejst pande. Man behøver ikke nødvendigvis at få masser af søvn for at føle sig udhvilet. Meditation, eller et øjeblik med en spændende bog, er en god måde at få ro, og på den måde kunne gå åbensindet til nye udfordringer.

Såfremt man føler, at afslapning ikke er nok, hvis man ønsker, at erhverve sig ny energi, er søvnen denne essentielle løsning. Melatonin er et søvnhormon, som fremmes, når der er mørkt. Hormonet melatonin er naturligt, og har en regulerende effekt på søvnen og døgnrytmen. Søvnen er på denne måde en sikker vej at gå i jagten på at få ny energi.