60 år i bestyrelsen

Det er et imponerende jubilæum, Vita Larsen fra Skovlunde kan fejre i denne uge, hvor hun runder 60 år som som bestyrelsesmedlem i Skovlunde Idrætsforening. Foto: privatfoto

Fejring Den 29. januar er det 60 år siden, Vita Larsen indtrådte i bestyrelsen i Skovlunde Idrætsforening (SIF).

Af redaktionen

Sammen med sin Arne, der stiftede SIF i 1938, har hun igennem menneskealdre arbejdet hårdt for at skabe gode vilkår for både børn, unge og voksne i Skovlunde.

Vita Larsen har både været træner og formand i et par omgange. De seneste mange år har hun været sekretær i foreningen.

”Det er fuldstændig uvurderligt at have et medlem af bestyrelsen med en så omfattende viden. Tillykke til Vita og tusind tak for det enestående arbejde for SIF,” siger Vitas ’kollega’ Martin Jönsson, som er ungdomsformand i håndboldafdelingen.