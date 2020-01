Fortnite-stjerne besøgte Ballerup Esport

Tonny ”T0nse” Huynh gæstede Ballerup Esport for at fortælle lidt om livet som professionel Fortnite-spiller. Han viste også sine evner på computeren til stor glæde for klubbens medlemmer, der tilmed fik lov at prøve kræfter med Fortnite-stjernen i nogle alle-mod-alle-kampe. Foto: privatfoto

Af Mia Thomsen